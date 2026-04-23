"Українці були зацікавлені у поразці "Фідес": Сіярто розповів, чому Орбан програв на виборах

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що ніколи не служив російським інтересам, що не зраджував свою країну.

Дипломат вперше з'явився у публічному просторі після 10-денного мовчання. За його словами, чинний прем'єр Віктор Орбан програв на парламентських виборах в Угорщині, бо у процес з волевиявлення нібито втрутилася Україна. Про це Петер Сіярто заявив в інтерв’ю для угорського порталу Telex.

Чому Орбан програв в Угорщині?

Петер Сіярто, коментуючи програш на парламентських виборах в країні партії Віктора Орбан, звинуватив у всьому Україну, бо нібито "частина українців була зацікавлена в поразці партії "Фідес".

"Результат виборів відповідають волі Володимира Зеленського, українці були зацікавлені у поразці "Фідес", — сказав Сіярто.

Чи піде Сіярто на війну за Україну, якою Орбан "лякав" світ

Ще поки головний дипломат Угорщини повторив заяви самого Віктора Орбан, який раніше заявляв, що нібито Угорщину хочуть втягнути в російсько-українську війну.

"Молюся, щоб Угорщина не була втягнута в російсько-українську війну, і боюсь загального світового курсу на "епоху війни", — сказав він.

Але коли його запитали, чи піде він на війну в Україні, якщо раптом отримає повістку, то Сіярто відповів, що його ніхто не візьме на фронт у 48 років. Журналісти пригадали йому, що під час передвиборчих перегонів сам прем’єр-міністр Віктор Орбан та представники його партії неодноразово повторяли, що опозиція втягне Угорщину у війну.

"Я думаю, що вже ні, бо я не був військовим і не вірю, що якщо зараз, у 48 років, хтось подивиться на мене, то вважатиме мене придатним для того, щоб я ішов воювати на будь-який фронт", — відповів дипломат і додав, що сподівається, що новий уряд не втягне Угорщини у війну.

Відносини Угорщини із Росією: що сказав Сіярто

Під час інтерв'ю журналісти запитали у Сіярто, чи можна назвати його співпрацю з РФ державною зрадою, маючи на увазі часті дзвінки російському міністру закордонних справ Сергію Лаврову під час засідань Ради ЄС щодо санкцій проти РФ.

У відповідь він заявив, що ніколи не передавав Кремлю секретну інформацію.

"Це мене глибоко зачіпає. 11 років я працював над нормальними, прагматичними відносинами з Росією. Звинувачувати когось у зраді — це дуже серйозна справа", — відповів міністр.

У свій захист дипломат зазначив, що начебто саме завдяки "нормальним" відносинам з Росією, в регіонах України, де проживає угорське населення нема ударів РФ. А ще "дружба" з Кремлем дала Угорщині дешеву російську енергію.

Плівки Сіярто і Лаврова: що відомо

Нагадаємо, що 31 березня перші розмови між Лавровим та Сіярто опублікувало видання VSquare.org. Там угорські та російські політики постійно перебувають у контакті, під час яких Будепешт інформує Москву про деталі закритих обговорень у ЄС.

Тако у розмові за 30 серпня 2024 року, коли Лавров зателефонував Сіярто після того, як той прибув до Будапешта із Санкт-Петербурга, російський чиновник нагадує колезі про прохання олігарха Алішела Ісмаїлова виключити зі списку санкцій ЄС його сестру Гульбахор Ісмаїлову.

Друга частина плівок з'явилася 8 квітня за кілька днів до виборів в країні. Консорціум журналістських розслідувань опублікував нові аудіозаписи, де угорський міністр говорить з головою МЗС Росії про вступ України до Європейського Союзу, санкції проти Кремля, обговорюючи інші теми пов'язані з ЄС.

На одному із опублікованих фрагментів Сійярто нібито згоден передати документ про роль мов національних меншин у переговорах щодо вступу України до ЄС, після того, як його про це попросив Лавров.

У відповідь Сіярто повторив, що іноземні спецслужби за активної участі угорських журналістів прослуховували телефонні розмови та сьогодні знову їх публікують.