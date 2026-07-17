Альпініст знайшов у ущелині фотоплівку 40-річної давнини: те, що було на ній, змусило плакати

У квітні 2026 року геолог Лоренцо Россетті знайшов стару плівку Kodak у маленькій коробці в ущелині в регіоні Фразассі в Італії. Зображення на ній відновили за допомогою штучного інтелекту.

Через кілька місяців вдалося з’ясувати, що саме зображено на цій плівці, однак цьому передував довгий шлях і копітка робота, пише Bild.

Знайшовши плівку, Лоренцо сфотографував її та надіслав знімок своєму другові Паоло Баккі. Кінооператору стало цікаво, які фотографії зберігаються на аналоговій плівці, і він її проявив.

"З самого початку я був переконаний, що на цій кіноплівці щось є. Я написав Лоренцо: "Це була б чудова історія, навіть якщо виявиться, що плівці всього два місяці". "Коли я зрозумів, що на ній дійсно є фотографії, у мене виникло відчуття, ніби крізь простір і час відкрилася червоточина. Минуле поєдналося з сьогоденням", — розповів він журналістам.

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Хоча фотоплівка 1986 року була пошкоджена, а якість зображення погіршилася, людей, зафіксованих на ній, вдалося впізнати.

"Використовуючи штучний інтелект, я спробував поліпшити якість зображення", — пояснив Баккі.

Щоб з’ясувати, хто ці люди, режисер опублікував відеозвернення в соціальних мережах. Ролик став вірусним, набравши понад чотири мільйони переглядів.

Рената Нардіноччі також звернула на це увагу. Вона впізнала на кадрах свого чоловіка Тіціано Канталамесу, який помер 27 років тому. Він був одним із найвідоміших альпіністів у центральній та південній Італії та керівником Альпійської рятувальної служби.

Тіціано Канталамесса Фото: Скрин відео

На фотографіях, зроблених у 1986/87 роках, він зображений під час тренування з альпінізму. Нардіноччі залишила коментар під відео, подякувавши Баккі "за цю подорож у минуле".

"Коли вдова Тіціано написала нам, це був для мене дуже зворушливий момент. Здавалося, що це кінець подорожі цього фільму. Він нарешті знайшов дорогу додому, і ми з Лоренцо раді, що допомогли йому на цьому останньому етапі", — зізнався Баккі.

Вдова альпініста не приховує своїх емоцій:

"Зазвичай, коли знаходиш старий, пошарпаний рулон плівки, просто відкидаєш його вбік. Але замість цього я заново відкрила для себе свого чоловіка, Тіціано", — сказала вона.

Тіціано загинув у 1999 році у віці 43 років внаслідок нещасного випадку під час сходження, працюючи гірським гідом.

Цього року йому виповнилося б 70 років. Для Ренати та її дітей Ріккардо (народився 1984 року) і Валентини (народилася 1992 року) знахідка старих фотографій — це більше, ніж просто подарунок.

"Тіціано завжди знаходить спосіб дати про себе знати й надсилає нам повідомлення", — зазначила вдова.

Нагадаємо, що на загадковій фотографії 1937 року помітили незвичайну деталь.

Також ми писали, що бабуся переглядала фотографії з онуком і була в шоці.