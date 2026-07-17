Альпинист нашел в ущелье фотопленку 40-летней давности: то, что было на ней, заставило плакать

В апреле 2026 геолог Лоренцо Россетти нашел старую пленку Kodak в маленькой коробке в ущелье в регионе Фразасси в Италии. Изображения на ней восстанавливали с помощью ИИ.

Спустя несколько месяцев удалось узнать, что находится на этой пленке, однако этому предшествовал долгий путь и кропотливая работа, пишет Bild.

Найдя пленку, Лоренцо сфотографировал ее и отправил снимок своему другу Паоло Бакки. Кинооператору стало любопытно, какие фотографии хранятся на аналоговой пленке, и он ее проявил.

"С самого начала я был убежден, что на этой кинопленке что-то есть. Я написал Лоренцо: была бы замечательная история, даже если окажется, что пленке всего два месяца". Когда я понял, что на ней действительно есть фотографии, у меня возникло ощущение, будто через пространство и время открылась червоточина. Прошлое соединилось с настоящим", — рассказал он журналистам.

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Хотя фотопленка 1986 года была повреждена, а качество изображения пострадало, людей, запечатленных на ней, удалось узнать.

"Используя искусственный интеллект, я попытался улучшить качество изображения", — объяснил Бакки.

Чтобы выяснить, кто эти люди, режиссер запустил видеообращение в социальных сетях. Ролик стал вирусным, набрав более четырех миллионов просмотров.

Рената Нардиноччии также обратила на это внимание. Она узнала на кадрах своего мужа Тициано Канталамессу, который умер 27 лет назад. Он был одним из самых известных альпинистов в центральной и южной Италии и главой Альпийской спасательной службы.

Тициано Канталамесса Фото: Скрин видео

На фотографиях, сделанных в 1986/87 годах, он запечатлен во время тренировки на восхождении. Нардиноччи оставила комментарий под видео, поблагодарив Бакки "за это путешествие в прошлое".

"Когда вдова Тициано написала нам, это был для меня глубоко трогательный момент. Казалось, что это конец путешествия этого фильма. Он наконец-то нашел дорогу домой, и мы с Лоренцо рады, что помогли ему на этом последнем этапе", — признался Бакки.

Вдова альпиниста не скрывает своих эмоций:

"Обычно, когда находишь старый, потрепанный рулон пленки, просто отбрасываешь его в сторону. Но вместо этого я заново открыла для себя своего мужа, Тициано", — сказала она.

Тициано погиб в 1999 году в возрасте 43 лет в результате несчастного случая во время восхождения, работая горным гидом.

В этом году ему исполнилось бы 70 лет. Для Ренаты и ее детей Риккардо (родился в 1984 году) и Валентины (родилась в 1992 году) обнаружение старых фотографий — это больше, чем просто подарок.

"Тициано всегда находит способ дать о себе знать и посылает нам сообщения"", — отметила вдова.

Напомним, на загадочной фотографии 1937 года заметили необычную деталь.

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