Бабушка просматривала фотографии с внуком и была в шоке: одно из них потрясло интернет

Бабушка решила запечатлеть момент со своим внуком, но спустя некоторое время после съемки она заметила нечто "довольно тревожное" в отражении мальчика в зеркале. Фотография в сети вызвала дискуссию среди пользователей.

Мать мальчика рассказала, что, когда бабушка заметила это несоответствие, она была потрясена увиденным. Об этом она рассказала в своём посте на Reddit.

По её словам, бабушка гуляла с двухлетним сыном в магазине в четверг и зашла в отдел с зеркалами. Пока мальчик играл со своим стаканчиком для воды, она сделала несколько фотографий его отражения.

Фото: Reddit

Но именно третье фото, которое не было "живым", озадачило бабушку. На нём отражение сына в зеркале не совпадало с его реальной позой и положением стаканчика в тот же момент.

"Это просто несоответствие во времени съемки, или я придаю этому больше значения, чем нужно? Она этим напугана", — поинтересовалась автор поста, обращаясь к пользователям.

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Реакция сети

Публикация вызвала шквал комментариев. Кто-то пошутил, что мальчик — настоящий волшебник, другой написал, что "мальчик в зеркале просто более жаждущий, чем реальный".

Наибольшую поддержку получили следующие высказывания:

"Камера делает не один кадр, а несколько — до и после нажатия кнопки спуска, после чего разделяет их на подкадры (фон, передний план, объект) и автоматически объединяет самые качественные части каждого кадра в один финальный "франкен-снимок";

"Думаю, что это ошибка матрицы камеры";

"А малыш оказался ещё тем магом";

"Увиденное меня напугало. Теперь точно эту фотку будут в сети продвигать как доказательство существования потустороннего".

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