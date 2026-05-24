Последний кадр смартфона перед полной разрядкой вызвал бешеные дебаты в сети (фото)

Пользователь Reddit поделился необычным фото сада, которое сразу вызвало шквал комментариев и технические дебаты в сети. Причиной тому стал не сам сад, а то, как и при каких условиях был сделан снимок.

Автор объяснил в сети, что телефон выключался из-за полной разрядки батареи именно в момент сохранения снимка. Фотографию с необычным эффектом он выложил на один из пабликов в Reddit.

Сообщение завирусилось — за один день на платформе оно набрало более 84 тыс. реакций и более полутысячи комментариев. Сам автор говорит, что из-за того, что "сдохла" батарея, сам файл сохранился частично — канал яркости записался полностью, а канал цвета для верхней части изображения — нет.

Фото сделано за мгновение до полной разрядки батареи

Фото разделено на две резко отличающиеся части. Нижняя половина — обычная летняя клумба: густая зелень, цветы разных оттенков. Справа виден старый деревянный бордюр клумбы и утоптанный грунт дорожки.

Верхняя половина — полная противоположность: то же место и сад, но изображен в черно-белом режиме с резким контрастом, почти как негатив. Забор, подпорки для растений превратились в хаотичные пятна черного и белого.

Реакция пользователей

Комментаторы сразу раскололись на два лагеря: одни восторженно обсуждали техническую природу артефакта, тогда как другие просто писали, что фото выглядит жутко и красиво одновременно:

"Это, видимо, прерывание записи файла. Если бы телефон выключился во время получения изображения с камеры, оно бы вообще не сохранилось. Поэтому скорее всего фото было сделано нормально, а телефон сдох именно во время сохранения в файл. JPEG использует цветовую модель YCbCr — один канал для яркости (Y) и два других для хранения информации о цвете (CbCr). На этом снимке похоже что канал Y был сохранен, а CbCr для некоторых блоков — нет. Также изображение в JPEG кодируется отдельными макроблоками — это как раз объясняет почему одни блоки с цветом, а другие без. Хотя блоки в JPEG должны быть меньше чем то, что мы видим на фото."

"Интересно... Я тоже сделал селфи в 2010 году — ровно в момент отключения заряда батарейки";

"Это реально интересно, как не знаю что"

"Библейски точный сад";

"Глазам поверить не могу".

