Останній кадр смартфона перед повною розрядкою викликав шалені дебати в мережі (фото)

Користувач Reddit поділився незвичайним фото саду, яке одразу викликало шквал коментарів і технічні дебати в мережі. Причиною того став не сам сад, а те, як і за яких умов було зроблено знімок.

Автор пояснив у мережі, що телефон вимикався через повну розрядки батареї саме в момент збереження знімку. Світлину з незвичним ефектом він виклав на один з пабліків у Reddit.

Повідомлення завірусилося — за один день на платформі воно набрало понад 84 тис. реакцій та понад пів тисячі коментарів. Сам дописувач говорить, що через те, що "здохла" батарея, сам файл зберігся частково — канал яскравості записався повністю, а канал кольору для верхньої частини зображення — ні.

Фото зроблене за мить до повного розряджання батареї

Фото розділене на дві різко відмінні частини. Нижня половина — звичайна літня клумба: густа зелень, квіти різних відтінків. Праворуч видно старий дерев'яний бордюр клумби і утоптаний ґрунт доріжки.

Верхня половина — повна протилежність: та саме місце та сад, але зображений у чорно-білому режимі з різким контрастом, майже як негатив. Паркан, підпорки для рослин перетворилися на хаотичні плями чорного і білого.

Реакція користувачів

Коментатори одразу розкололися на два табори: одні захоплено обговорювали технічну природу артефакту, тоді як інші просто писали, що фото виглядає моторошно і красиво водночас. найбільше схвалення отримали такі репліки:

"Це, мабуть, переривання запису файлу. Якби телефон вимкнувся під час отримання зображення з камери, воно б взагалі не збереглося. Тож швидше за все фото було зроблено нормально, а телефон здох саме під час збереження у файл. JPEG використовує колірну модель YCbCr — один канал для яскравості (Y) і два інших для зберігання інформації про колір (CbCr). На цьому знімку схоже що канал Y був збережений, а CbCr для деяких блоків — ні.Також зображення у JPEG кодується окремими макроблоками — це якраз пояснює чому одні блоки з кольором, а інші без. Хоча блоки у JPEG мають бути меншими ніж те, що ми бачимо на фото."

"Цікаво… Я теж зробив селфі у 2010 році — рівно в момент відключення заряду батарейки";

"Це реально цікаво, як не знаю що"

"Біблійно точний сад";

"Очам повірити не можу".

