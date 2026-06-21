Бабуся переглядала світлини з онуком і була шокована: одне фотоошелешила мережу
Бабуся вирішила зафіксувати момент зі своїм онуком, але через деякий час після зйомки вона помітила щось "досить тривожне" у відображенні хлопчика в дзеркалі. Світлина у мережі викликала дискусію між користувачами.
Мати хлопчика розповіла, що коли бабуся помітила цю невідповідність, то була шокована від побаченого. Про це вона розповіла в своєму дописі в Reddit.
За її словами, бабуся гуляла з дворічним сином у магазині в четвер і зайшла в ряд із дзеркалами. Поки хлопчик грався зі своїм стаканчиком для води, вона зробила кілька фотографій його відображення.
Але саме третє фото, яке не було "живим", спантеличило бабусю. На ньому відображення сина у дзеркалі не збігалося з його реальною позою і положенням стаканчика в той самий момент.
"Це просто збій у часі зйомки, чи я надаю цьому більшого значення ніж треба? Вона цим налякана", — запитала думки користувачів авторка допису.
Реакція мережі
Публікація викликала шквал коментарів. Хтось пожартував, що хлопчик — справжній чарівник, інший написав що "хлопчик у дзеркалі просто більш спраглий за реального".
Найбільше підтримки мали наступні репліки:
- "Телефон робить не один кадр, а кілька — до і після натискання кнопки спуску, після чого розділяє їх на підкадри (фон, передній план, об'єкт) і автоматично об'єднує найякісніші частини кожного кадру в один фінальний "франкен-знімок";
- "Думаю, що це помилка матриці камери";
- "А малий виявився ще тим магом";
- "Мене побачене налякало. Тепер точно цю фотку будуть в неті форсити як доказ потойбічного".
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