Бабуся переглядала світлини з онуком і була шокована: одне фотоошелешила мережу

Бабуся вирішила зафіксувати момент зі своїм онуком, але через деякий час після зйомки вона помітила щось "досить тривожне" у відображенні хлопчика в дзеркалі. Світлина у мережі викликала дискусію між користувачами.

Мати хлопчика розповіла, що коли бабуся помітила цю невідповідність, то була шокована від побаченого. Про це вона розповіла в своєму дописі в Reddit.

За її словами, бабуся гуляла з дворічним сином у магазині в четвер і зайшла в ряд із дзеркалами. Поки хлопчик грався зі своїм стаканчиком для води, вона зробила кілька фотографій його відображення.

Фото: Reddit

Але саме третє фото, яке не було "живим", спантеличило бабусю. На ньому відображення сина у дзеркалі не збігалося з його реальною позою і положенням стаканчика в той самий момент.

"Це просто збій у часі зйомки, чи я надаю цьому більшого значення ніж треба? Вона цим налякана", — запитала думки користувачів авторка допису.

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Реакція мережі

Публікація викликала шквал коментарів. Хтось пожартував, що хлопчик — справжній чарівник, інший написав що "хлопчик у дзеркалі просто більш спраглий за реального".

Найбільше підтримки мали наступні репліки:

"Телефон робить не один кадр, а кілька — до і після натискання кнопки спуску, після чого розділяє їх на підкадри (фон, передній план, об'єкт) і автоматично об'єднує найякісніші частини кожного кадру в один фінальний "франкен-знімок";

"Думаю, що це помилка матриці камери";

"А малий виявився ще тим магом";

"Мене побачене налякало. Тепер точно цю фотку будуть в неті форсити як доказ потойбічного".

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