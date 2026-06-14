Смартфон із Північної Кореї: як виглядає гаджет із найзакритішої країни світу (фото)

Протягом кількох останніх років найзакритіша країна світу переживає смартфон-бум — кількість користувачів перевалює за позначку близько 10 млн абонентів (при ~ 26 млн населення). Один з інтернет-користувачів показав, як виглядають смартфони з КНДР.

За словами автора світлин, цей смартфон йому передали із Північної Кореї через одного друга. Детальні світлини пристрою користувач виклав у одному з пабліків Reddit.

На фотографіях видно, що ззовні телефон виглядає стильно — має голографічний корпус із веселковим переливом, чотири камери та золотисті рамки. На задній панелі — наліпка з IMEI і логотип "Манбуль 300" (만불상) — так називається цей північнокорейський смартфон.

Зворотна сторона смартфона із КНДР Фото: Reddit

Однак вмикаючи смартфон, стає ясно кілька його особливостей. Тут немає жодного сервісу від Google та Android-інтерфейсу, але видно, що ОС у КНДР має основу саме від Android. Оформлення додатків має кулеподібні іконки і корейськими підписи.

Відео дня

Домашнє вікно смартфона з КНДР Фото: Reddit

На головному екрані можна побачити такі програми як файловий менеджер, музика, фотогалерея, відео, диктофон, батарея, годинник, калькулятор, нотатник і офісні програми. Cеред додатків є агрегатор "Кунсе 2.0", що передає новини, додаток "Чонсо 2.06" може бути збірником ідеологічних текстів чи словником, реєстраційною книгою. Ще дві програми викликають інтерес: це — "Чхонук"(імовірно розважальний контент) та "Самхон 1.8" (є ймовірно фітнес-трекером).

Вікно з програмами у смартфоні з КНДР Фото: Reddit

Також повідомляється, що наразі у КНДР працюють замовлення квитків, ліків, їжі додому, бронювання різних товарів і послуг за допомогою смартфона. За інформацією медіа, існують також програми для зчитування онлайн-документів, редактори, таблиці та презентації.

Однак файли з інших смартфонів чи держав не відкриються на північнокорейських смартфонах. Це стане можливим лише за наявності цифрового ключу компетентної організації, яка визнала документ чи файл "благонадійним".

Вікно з додатками у смартфоні із Північної Кореї Фото: Reddit

У налаштуваннях телефону видно технічні деталі: два IMEI-номери, що свідчить про підтримку двох SIM-карток, Bluetooth-адреса активна. Водночас IP-адреса і Wi-Fi MAC відображаються як "недоступно".

Час роботи пристрою на момент знімку — 91 година без перезавантаження, а остання версія прошивки датована квітнем 2024 року. Сам пристрій підключається до північнокорейської мережі "Кванмьон" — повністю ізольованого Інтранету з обмеженим і суворо відфільтрованим контентом.

Інформація про ОС, дані використання та ПЗ смартфона з КНДР Фото: Reddit

Користувач не повідомив деталей, де та коли отримав цей гаджет. Додаткової інформації про особливості використання гаджета, програми-стеження чи операційні можливості автор допису теж не повідомляв.

Раніше Фокус повідомляв про топ-3 моделі смартфонів 2026 року з найбільшими акумуляторами. Рейтинг склали апарати з відмінними показниками автономності, розташовані в порядку зростання ємності акумулятора.

Згодом стало відомо, що "золотий" смартфон Трампа виявився моделлю з КНР. Аналіз телефону Дональда Трампа T1 за 499 доларів "американського виробництва" показує, що насправді це перероблений пристрій HTC з Китаю.