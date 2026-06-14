Зроблений не у США: "золотий" смартфон Трампа виявився переробленою моделлю з Китаю

Аналіз телефону Дональда Трампа T1 за 499 доларів "американського виробництва" показує, що насправді це перероблений пристрій HTC з Китаю. Гаджет переніс лише декілька незначних змін.

Довгоочікуваний "американський" смартфон Дональда Трампа насправді є лише переробленим гаджетом з Тайваню, виготовленим у Китаї. Яскравий золотий телефон T1 майже ідентичний стандартному телефону HTC, випущеному у 2024 році, пише видання Daily Star з посиланням на експертів з ремонту мобільної техніки.

Технічні фахівці провели дослідження пристрою та виявили, що внутрішні компоненти апарату відповідають "начинці" HTC U24 Pro. Експерти навіть замінили основну плату з телефону Трампа на модель із HTC, і смартфон одразу запрацював, без жодного збою. Тобто, Т1 виявився переробленою версією вже існуючого азійського пристрою, який зазнав незначних змін, зокрема апарат отримав оновлену область камери, іншу решітку нижнього динаміка та спалах перемістили у іншу ділянку.

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Також Т1 має трохи більший акумулятор, ніж стандартна версія HTC, хоча й заряджається повільніше.

Трамп мобайл Фото: З відкритих джерел

Незважаючи на потужний патріотичний маркетинг, як наголошують дослідники, акумулятор телефону виробляється на Філіппінах, а сам пристрій виготовляється на аутсорсингу компанією HTC, яка використовує завод у Китаї.

Телефон T1 продається в США за 499 доларів, тобто приблизно 22 357 гривні, а аналогічний HTC U24 Pro в Україні можна купити за 25 499 гривні, тобто приблизно 570 доларів.

Нагадаємо, компанія Trump Mobile розпочала постачати смартфони T1 покупцям лише з середини травня.

Спочатку ж планувалося випустити апарат у продаж ще в серпні 2025 року.