Не изготовлен в США: "золотой" смартфон Трампа оказался переделанной моделью из Китая

Анализ телефона Дональда Трампа T1 за 499 долларов "американского производства" показывает, что на самом деле это переделанное устройство HTC из Китая. Гаджет претерпел лишь несколько незначительных изменений.

Долгожданный "американский" смартфон Дональда Трампа на самом деле представляет собой лишь переработанный гаджет с Тайваня, произведенный в Китае. Яркий золотой телефон T1 почти идентичен стандартному телефону HTC, выпущенному в 2024 году, пишет издание Daily Star со ссылкой на экспертов по ремонту мобильной техники.

Технические специалисты провели исследование устройства и обнаружили, что внутренние компоненты аппарата соответствуют "начинке" HTC U24 Pro. Эксперты даже заменили основную плату из телефона Трампа на модель от HTC, и смартфон сразу заработал без каких-либо сбоев. То есть, Т1 оказался переработанной версией уже существующего азиатского устройства, которое претерпело незначительные изменения, в частности аппарат получил обновленную область камеры, другую решетку нижнего динамика, а вспышку переместили в другую область.

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Кроме того, у T1 аккумулятор немного больше, чем у стандартной версии HTC, хотя и заряжается он медленнее.

Трамп Мобайл Фото: Из открытых источников

Несмотря на мощный патриотический маркетинг, как отмечают исследователи, аккумулятор телефона производится на Филиппинах, а само устройство изготавливается на аутсорсинге компанией HTC, которая использует завод в Китае.

Телефон T1 продается в США по цене 499 долларов, то есть примерно 22 357 гривен, а аналогичный HTC U24 Pro в Украине можно купить за 25 499 гривен, то есть примерно 570 долларов.

Напомним, что компания Trump Mobile начала поставлять смартфоны T1 покупателям только с середины мая.

Изначально же планировалось выпустить устройство в продажу еще в августе 2025 года.