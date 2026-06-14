Бюджетні смартфони з найпотужнішими акумуляторами: топ-3 моделі 2026 року (фото)

Пошук смартфона, який не доведеться заряджати щовечора, більше не вимагає величезних витрат. Ось популярні телефони з тривалим часом роботи, які отримали високу оцінку користувачів.

У 2026 році виробники масово почнуть інтегрувати передові Si/C-акумулятори підвищеної ємності в доступні мобільні телефони. Фокус склав рейтинг із трьох бюджетних апаратів з відмінними показниками автономності, розташувавши їх у порядку зростання ємності акумулятора.

Xiaomi Redmi Note 15 Pro 4G (6500 мА·год)

Смартфон Xiaomi Redmi Note 15 Pro 4G пропонує чудовий баланс між елегантним дизайном, якісним екраном та високою автономністю. Пристрій оснащений 6,77-дюймовою AMOLED-матрицею з роздільною здатністю 2392x1080 пікселів, частотою оновлення 120 Гц і вражаючою піковою яскравістю в 3200 ніт. Корпус телефону спереду захищений міцним склом Gorilla Glass Victus 2, а сам девайс має сертифікацію IP65 щодо захисту від пилу та водяних струменів. В якості процесора виступає 6-нанометровий чіп MediaTek Helio G200 Ultra, що працює під управлінням Android 15 з фірмовим інтерфейсом HyperOS 2.

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Смартфон Xiaomi Redmi Note 15 Pro Фото: gsmarena.com

Головна перевага моделі — кремній-вуглецевий акумулятор ємністю 6500 мА·год, який забезпечує вражаючі 16 годин 24 хвилини за результатами тестування Active Use Score. Швидка 45-ватна зарядка дозволяє оперативно поповнювати енергію, а також доступна реверсивна дротова зарядка на 18 Вт для живлення інших гаджетів. Фотоможливості представлені основною камерою на 200 Мп з оптичною стабілізацією (OIS) і фазовим автофокусом, доповненою 8-мегапіксельним ультраширококутним сенсором. Виробник обіцяє до чотирьох великих оновлень ОС для цієї моделі.

Xiaomi Redmi Note 15 Pro 8/256 ГБ — 13 999 грн.

Motorola Edge 70 Fusion (7000 мА·год)

Мобільний телефон Motorola Edge 70 Fusion створений для тих, хто шукає максимальну продуктивність у середньому класі з акцентом на виняткову автономність. Гаджет отримав 6,78-дюймовий AMOLED-дисплей з нестандартною роздільною здатністю 2772x1272 пікселів, частотою оновлення 144 Гц і піковою яскравістю до 5200 ніт. Гаджет базується на 4-нм чіпі Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3, має захист від вологи найвищого стандарту IP68/IP69 і захищений ударостійким склом Gorilla Glass 7i, відповідаючи військовим специфікаціям MIL-STD-810H.

Смартфон Motorola Edge 70 Fusion Фото: Motorola

Секрет витривалості прихований у потужному акумуляторі на 7000 мА·год. У комплекті передбачено підтримку швидкої дротової зарядки потужністю 68 Вт. На тильній стороні встановлена подвійна камера: основний модуль на 50 Мп з OIS і 13-мегапіксельний надширококутний об'єктив з автофокусом. Пристрій постачається з Android 16 і підтримкою віртуальних SIM-карт eSIM.

Motorola Edge 70 Fusion 12/256 ГБ — 19 999 грн.

iHunt Titan Music P11001 Ultra (10000 мА·год)

Протиударний смартфон iHunt Titan Music P11001 Ultra — це екстремальне рішення для шанувальників активного відпочинку. Лицьову панель займає 6,75-дюймовий IPS-дисплей з базовою роздільною здатністю 1440x720 (HD+) і частотою 60 Гц, що зроблено спеціально для максимальної економії заряду. Корпус мобільного телефону виготовлений з металу та прогумованого пластику, повністю захищений від води та пилу за стандартом IP68 і не боїться серйозних падінь. Основою пристрою служить 8-ядерний процесор Unisoc T615 у поєднанні з операційною системою Android 15.

Смартфон iHunt Titan Music P11001 Ultra Фото: rozetka.com.ua

Головною фішкою пристрою стала не продуктивність, а акумулятор, що відповідає потужності повербанків. Ємність становить 10000 мА·год, виробник гарантує до чотирьох днів автономної роботи при активному використанні. Також телефон можна використовувати для зарядки інших гаджетів. Серед унікальних особливостей — надпотужний вбудований динамік і виділена апаратна кнопка SOS для екстрених ситуацій. За фото відповідає основний сенсор на 50 Мп, а також передбачена підтримка NFC для безконтактних платежів. Вага становить 350 грамів — єдиний нюанс, але для захищених смартфонів даного класу це норма.

iHunt Titan Music P11001 Ultra 8/128 Гб — 8 800 грн.

Раніше повідомлялося, що в актуальному рейтингу п’ятірки найкращих смартфонів 2026 року експерти виділили модель Motorola Moto G57 Power завдяки її кремній-вуглецевому акумулятору ємністю 7000 мА·год.

Також Фокус писав про недорогі смартфони на потужному процесорі Snapdragon 8 Gen 3. До списку увійшов OnePlus Ace 5, який також має потужний акумулятор.