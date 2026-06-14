Бюджетные смартфоны с самыми емкими батареями: топ-3 модели 2026 года (фото)

Поиск смартфона, который не придется заряжать каждый вечер, больше не требует огромных бюджетов. Вот популярные телефоны-долгожители, которые высоко оценены пользователями.

В 2026 году производители массово интегрируют передовые Si/C батареи повышенной емкости в доступные мобильные телефоны. Фокус составил рейтинг из трех бюджетных аппаратов с отличными показателями автономности, расположив их в порядке возрастания емкости аккумулятора.

Xiaomi Redmi Note 15 Pro 4G (6500 мАч)

Смартфон Xiaomi Redmi Note 15 Pro 4G предлагает превосходный баланс между элегантным дизайном, качественным экраном и высокой автономностью. Аппарат оснащен 6,77-дюймовой AMOLED-матрицей с разрешением 2392x1080 пикселей, частотой обновления 120 Гц и впечатляющей пиковой яркостью в 3200 нит. Корпус телефона спереди защищен прочным стеклом Gorilla Glass Victus 2, а сам девайс имеет сертификацию IP65 от пыли и водяных струй. В качестве процессора выступает 6-нанометровый чип MediaTek Helio G200 Ultra, работающий под управлением Android 15 с фирменным интерфейсом HyperOS 2.

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Смартфон Xiaomi Redmi Note 15 Pro Фото: gsmarena.com

Главное достоинство модели — кремний-углеродный аккумулятор емкостью 6500 мАч, выдающий внушительные 16 часов 24 минуты по результатам тестирования Active Use Score. Быстрая 45-ваттная зарядка позволяет оперативно восполнять энергию, а также доступна реверсивная проводная зарядка на 18 Вт для питания других гаджетов. Фотовозможности представлены основной камерой на 200 Мп с оптической стабилизацией (OIS) и фазовым автофокусом, дополненной 8-мегапиксельным ультраширокоугольным сенсором. Производитель обещает до четырех крупных обновлений ОС для этой модели.

Xiaomi Redmi Note 15 Pro 8/256GB — 13 999 грн.

Motorola Edge 70 Fusion (7000 мАч)

Мобильный телефон Motorola Edge 70 Fusion создан для тех, кто ищет максимальную производительность в среднем классе с акцентом на исключительное время работы без подзарядки. Гаджет получил 6,78-дюймовый AMOLED-дисплей с нестандартным разрешением 2772x1272 пикселей, частотой обновления 144 Гц и пиковой яркостью до 5200 нит. Гаджет базируется на 4-нм чипе Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3, имеет влагозащиту высшего стандарта IP68/IP69 и защищен ударопрочным стеклом Gorilla Glass 7i, соответствуя военным спецификациям MIL-STD-810H.

Смартфон Motorola Edge 70 Fusion Фото: Motorola

Секрет живучести кроется в массивной батарее на 7000 мАч. В комплекте поддерживается быстрая 68-ваттная проводная зарядка. На тыльной стороне установлена двойная камера: основной модуль на 50 Мп с OIS и 13-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив с автофокусом. Устройство поставляется с Android 16 и поддержкой виртуальных сим-карт eSIM.

Motorola Edge 70 Fusion 12/256GB — 19 999 грн.

iHunt Titan Music P11001 Ultra (10000 мАч)

Противоударный смартфон iHunt Titan Music P11001 Ultra — это экстремальное решение для поклонников активного отдыха. Лицевую панель занимает 6,75-дюймовый IPS-дисплей с базовым разрешением 1440x720 (HD+) и частотой 60 Гц, что сделано специально для максимальной экономии заряда. Корпус мобильного телефона изготовлен из металла и прорезиненного пластика, полностью защищен от воды и пыли по стандарту IP68 и не боится серьезных падений. Основой устройства служит 8-ядерный процессор Unisoc T615 в паре с операционной системой Android 15.

Смартфон iHunt Titan Music P11001 Ultra Фото: rozetka.com.ua

Главной фишкой аппарата стала не производительность, а аккумулятор уровня повербанков. Емкость составляет 10000 мАч, производитель гарантирует до четырех дней автономной работы при активном использовании. Также телефон можно использовать для зарядки других гаджетов. Среди уникальных особенностей — сверхмощный встроенный динамик и выделенная аппаратная кнопка SOS для экстренных ситуаций. За фото отвечает основной сенсор на 50 Мп, а также предусмотрена поддержка NFC для бесконтактных платежей. Вес составляет 350 граммов — единственный нюанс, но для защищенных смартфонов данного класса это норма.

iHunt Titan Music P11001 Ultra 8/128 Гб — 8 800 грн.

Ранее сообщалось, что в актуальном рейтинге топ-5 смартфонов 2026 года эксперты выделили модель Motorola Moto G57 Power благодаря ее кремний-углеродному аккумулятору емкостью 7000 мАч.

Также Фокус писал о недорогих телефонах на мощном процессоре Snapdragon 8 Gen 3. В список вошел OnePlus Ace 5, который также обладает массивной батареей.