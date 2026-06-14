Смартфон из Северной Кореи: как выглядит гаджет из самой закрытой страны мира (фото)

В течение последних нескольких лет самая закрытая страна мира переживает смартфон-бум — количество пользователей превышает отметку в 10 млн абонентов (при населении около 26 млн человек). Один из интернет-пользователей показал, как выглядят смартфоны из КНДР.

По словам автора фотографий, этот смартфон ему передали из Северной Кореи через одного друга. Подробные фотографии устройства пользователь выложил в одном из пабликов Reddit.

На фотографиях видно, что внешне телефон выглядит стильно — у него голографический корпус с радужным переливом, четыре камеры и золотистые рамки. На задней панели — наклейка с IMEI и логотип "Манбуль 300" (만불상) — так называется этот северокорейский смартфон.

Обратная сторона смартфона из КНДР Фото: Reddit

Однако при включении смартфона становится очевидным несколько его особенностей. Здесь нет ни одного сервиса от Google и интерфейса Android, но видно, что ОС в КНДР основана именно на Android. Приложения имеют иконки в форме шариков и подписи на корейском языке.

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Домашний экран смартфона из КНДР Фото: Reddit

На главном экране можно увидеть такие приложения, как файловый менеджер, музыка, фотогалерея, видео, диктофон, батарея, часы, калькулятор, блокнот и офисные приложения. Среди приложений есть агрегатор "Кунсе 2.0", передающий новости, приложение "Чонсо 2.06" может быть сборником идеологических текстов или словарем, регистрационной книгой. Еще две программы вызывают интерес: это — "Чхонук" (вероятно, развлекательный контент) и "Самхон 1.8" (вероятно, фитнес-трекер).

Окно с приложениями в смартфоне из КНДР Фото: Reddit

Также сообщается, что в настоящее время в КНДР доступны услуги по заказу билетов, лекарств и еды с доставкой на дом, а также бронированию различных товаров и услуг с помощью смартфона. По данным СМИ, существуют также приложения для просмотра онлайн-документов, редакторы, таблицы и презентации.

Однако файлы с других смартфонов или из других стран не откроются на северокорейских смартфонах. Это станет возможным только при наличии цифрового ключа уполномоченной организации, признавшей документ или файл "благонадежным".

Окно с приложениями на смартфоне из Северной Кореи Фото: Reddit

В настройках телефона видны технические данные: два IMEI-номера, что свидетельствует о поддержке двух SIM-карт, Bluetooth-адрес активен. При этом IP-адрес и MAC-адрес Wi-Fi отображаются как "недоступно".

Время работы устройства на момент съемки — 91 час без перезагрузки, а последняя версия прошивки датирована апрелем 2024 года. Само устройство подключается к северокорейской сети "Кванмён" — полностью изолированному интранету с ограниченным и строго отфильтрованным контентом.

Информация об ОС, данные об использовании и программном обеспечении смартфона из КНДР Фото: Reddit

Пользователь не сообщил подробностей о том, где и когда он приобрел этот гаджет. Дополнительной информации об особенностях использования гаджета, программах слежения или его функциональных возможностях автор сообщения также не предоставил.

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