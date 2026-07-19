НАТО планує надати 140 млрд євро Україні: хто з членів Альянсу в лідерах, а хто — відстає

На саміті НАТО в Анкарі 32 держави Альянсу офіційно затвердили масштабну суму допомоги Україні на 2026-2027 роки в розмірі 140 мільярдів євро. Водночас далеко не всі країни вкладаються в заплановані рамки.

Виявляється, що члени НАТО розділені в цьому питанні на два табори — одні платять справно та стабільно, тоді як другі країни хронічно не вкладаються за цим планом. Про це йдеться в матеріалі швейцарського видання Neue Zürcher Zeitung.

Журналісти пишуть, що в 2026-му Україна має отримати 70 мільярдів євро на військову техніку, навчання солдатів та стратегічну підтримку. За планами Альянсу, наступного року фінансування планують зберегти на такому ж рівні.

Водночас після відмови США вкладатися у фінансування підтримки України, наразі розподіл ресурсів є далеким від обіцянок. Так, станом на кінець квітня фактично отримана сума становить тільки 10 мільярдів євро, а при збереженні таких темпів члени Альянсу профінансують оборону Києва лише на 30 мільярдів замість запланованих 70.

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Розподіл фінансового навантаження між європейськими країнами теж є вкрай нерівномірним. Наразі лідерами допомоги залишаються Німеччина та Велика Британія — ФРН заклала в бюджет на 2026 рік 11,5 мільярда євро, тоді як Британія планує надати близько 4,4 мільярда євро.

ЗМІ підкреслює, що особливою ситуацію полягає з внесками Норвегії на суму в 7,6 млрд євро, причому 80% цієї суми піде саме на зброю. Швеція на початку року додала ще 1 млрд євро, а Данія та Нідерланди залишаються стабільними донорами, хоч їхні весняні пакети допомоги виявилися скромнішими за попередні.

Натомість Франція, Італія та Іспанія суттєво відстають від лідерів, що вже викликає внутрішню напругу в НАТО. На думку журналістів, без активнішої позиції цих країн досягти амбітної мети буде вкрай складно.

Раніше Фокус повідомляв про те, як Україна пропонує країнам ЄС фінансувати ЗСУ. За словами міністра фінансів України Сергія Марченка, Європейський Союз уже шукає можливості зміцнити свою оборону, а допомога ЗСУ й інтеграція з українською армією може стати простим і ефективним рішенням.

Згодом стало відомо, що змінив саміт НАТО в ставленні до України. Саміт НАТО в Анкарі став для України фінансовим тріумфом, але стратегічним глухим кутом.