НАТО планирует выделить Украине 140 млрд евро: кто из членов Альянса лидирует, а кто — отстает

На саммите НАТО в Анкаре 32 государства Альянса официально утвердили масштабную сумму помощи Украине на 2026–2027 годы в размере 140 миллиардов евро. При этом далеко не все страны укладываются в запланированные рамки.

Оказывается, что страны-члены НАТО разделились в этом вопросе на два лагеря — одни платят исправно и стабильно, тогда как другие страны хронически не выполняют этот план. Об этом говорится в материале швейцарского издания Neue Zürcher Zeitung.

Журналисты пишут, что в 2026 году Украина должна получить 70 миллиардов евро на военную технику, обучение солдат и стратегическую поддержку. Согласно планам Альянса, в следующем году финансирование планируется сохранить на том же уровне.

В то же время после отказа США вкладывать средства в финансирование поддержки Украины распределение ресурсов в настоящее время является далеким от обещанного. Так, по состоянию на конец апреля фактически полученная сумма составляет всего 10 миллиардов евро, а при сохранении таких темпов члены Альянса профинансируют оборону Киева лишь на 30 миллиардов вместо запланированных 70.

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Распределение финансовой нагрузки между европейскими странами также крайне неравномерно. На данный момент лидерами по оказанию помощи остаются Германия и Великобритания — ФРГ заложила в бюджет на 2026 год 11,5 миллиарда евро, тогда как Великобритания планирует выделить около 4,4 миллиарда евро.

СМИ подчеркивают, что особая ситуация сложилась с взносами Норвегии на сумму 7,6 млрд евро, причем 80 % этой суммы пойдут именно на оружие. Швеция в начале года добавила ещё 1 млрд евро, а Дания и Нидерланды остаются стабильными донорами, хотя их весенние пакеты помощи оказались скромнее предыдущих.

В то же время Франция, Италия и Испания значительно отстают от лидеров, что уже вызывает внутреннюю напряженность в НАТО. По мнению журналистов, без более активной позиции этих стран достичь амбициозной цели будет крайне сложно.

Ранее Фокус сообщал о том, как Украина предлагает странам ЕС финансировать ВСУ. По словам министра финансов Украины Сергея Марченко, Европейский Союз уже ищет возможности укрепить свою оборону, а помощь ВСУ и интеграция с украинской армией могут стать простым и эффективным решением.

Впоследствии стало известно, что саммит НАТО изменил свое отношение к Украине. Саммит НАТО в Анкаре стал для Украины финансовым триумфом, но стратегическим тупиком.