В счет обязательств перед НАТО: Украина предлагает странам ЕС финансировать ВСУ

Украинские власти предложили европейским странам-партнерам присоединиться к финансированию Вооруженных сил Украины с 2026 года. По словам министра финансов Украины Сергея Марченко, Европейский Союз уже ищет возможности укрепить свою оборону, а помощь ВСУ и интеграция с украинской армией может стать простым и эффективным решением.

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Об этом чиновник сообщил на своей странице в Facebook 22 мая в посте с итогами встреч финансового блока G7 в Канаде.

Министр финансов Украины предлагает интегрировать ВСУ в оборонную систему Европы Фото: скриншот

Министр финансов на посвященной вопросам Украины сессии G7 обсудил пути обеспечения экономических потребностей Украины на 2026 год. По его словам, сейчас ведется диалог с западными партнерами об интеграции украинского военного потенциала в европейскую оборонную систему.

"Уверен, что такое решение имеет ряд стратегических преимуществ для Украины, в частности сохранение финансовой стабильности в 2026 году и в дальнейшем, а для ЕС — обеспечение безопасности от потенциальной российской агрессии. Ведь украинская армия имеет весь необходимый для этого опыт", — отметил Марченко.

Он пояснил, что Украина предлагает партнерам выделять небольшую долю валового внутреннего продукта ЕС на обеспечение ВСУ. Министр финансов добавил, что страны-члены Североатлантического альянса (НАТО) имеют обязательства по оборонным расходам, и в их расчет можно было бы включить обеспечение украинской армии.

По словам чиновника, военные риски уже побуждают европейских лидеров искать возможности укрепления обороны, в частности благодаря увеличению численности войск.

"Но развитие подобного потенциала потребует лет и значительных ресурсов. Интеграция украинских вооруженных сил — действенное решение, имеющее экономические преимущества для стран-партнеров", — сказал Марченко.

Идею финансирования ВСУ Европой озвучивал Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский в опубликованном 25 марта интервью признал проблемы с финансированием ВСУ. Он отметил, что с начала вторжения РФ войско Украины увеличилось втрое и государственного бюджета не хватает на его содержание. По словам Зеленского, украинская армия является частью безопасности всей Европы, поэтому частично обеспечение ее потребностей могут взять на себя страны ЕС.

Напомним, государственный секретарь США Марко Рубио 20 мая заявил, что ассигнованная при каденции 46-го президента Джо Байдена военная помощь Украине не прекращена, однако решения о новых пакетах оружия нет.