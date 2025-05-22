В рахунок зобов'язань перед НАТО: Україна пропонує країнам ЄС фінансувати ЗСУ

Українська влада запропонувала європейським країнам-партнерам долучитися до фінансування Збройних сил України з 2026 року. За словами міністра фінансів України Сергія Марченка, Європейський Союз уже шукає можливості зміцнити свою оборону, а допомога ЗСУ й інтеграція з українською армією може стати простим і ефективним рішенням.

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Про це урядовець повідомив на своїй сторінці у Facebook 22 травня у дописі з підсумками зустрічей фінансового блоку G7 в Канаді.

Міністр фінансів України пропонує інтегрувати ЗСУ в оборонну систему Європи Фото: скриншот

Міністр фінансів на присвяченій питанням України сесії G7 обговорив шляхи забезпечення економічних потреб України на 2026 рік. За його словами, наразі ведеться діалог із західними партнерами про інтеграцію українського військового потенціалу в європейську оборонну систему.

"Впевнений, що таке рішення має ряд стратегічних переваг для України, зокрема збереження фінансової стабільності у 2026 році і надалі, а для ЄС — убезпечення від потенційної російської агресії. Адже українська армія має весь необхідний для цього досвід", — зазначив Марченко.

Він пояснив, що Україна пропонує партнерам виділяти невелику частку валового внутрішнього продукту ЄС на забезпечення ЗСУ. Міністр фінансів додав, що країни-члени Північноатлантичного альянсу (НАТО) мають зобов'язання щодо оборонних витрат, і до їх розрахунку можна було б включити забезпечення української армії.

За словами урядовця, військові ризики вже спонукають європейських лідерів шукати можливості зміцнення оборони, зокрема завдяки збільшенню чисельності військ.

"Але розбудова подібного потенціалу потребуватиме років і значних ресурсів. Інтеграція українських збройних сил — дієве рішення, що має економічні переваги для країн-партнерів", — сказав Марченко.

Ідею фінансування ЗСУ Європою озвучував Зеленський

Президент України Володимир Зеленський в опублікованому 25 березня інтерв'ю визнав проблеми з фінансуванням ЗСУ. Він зазначив, що з початку вторгнення РФ військо України збільшилося втричі та державного бюджету не вистачає на його утримання. За словами Зеленського, українська армія є частиною безпеки всієї Європи, тому частково забезпечення її потреб можуть взяти на себе країни ЄС.

Нагадаємо, державний секретар США Марко Рубіо 20 травня заявив, що асигнована за каденції 46-го президента Джо Байдена військова допомога Україні не припинена, однак рішення про нові пакети зброї немає.