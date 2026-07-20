"Згуртуватися навколо Путіна": як пропагандистам РФ наказали розповідати про удари по Wildberries

На тлі далекобійних атак ЗСУ на російські НПЗ та склади маркетплейсу Wildberries у Кремлі терміново підготували та розіслали державним і лояльним до влади ЗМІ інструкцію щодо того, як правильно подавати цю інформацію, оскільки приховати її неможливо.

Пропагандистів у РФ закликали переконувати громадян, що "згуртування суспільства навколо Президента — найважливіший чинник стабільності країни" (орфографія збережена), пише видання "Медуза", журналісти якого ознайомилися з розпорядженнями з Кремля.

У ніч на 18 липня ЗСУ завдали удару по логістичних центрах Wildberries у підмосковній Електросталі та Котовську Тамбовської області. Також було атаковано нафтобазу в Ногінську Московської області.

Це була одна з наймасштабніших атак на об’єкти в Росії — але державні телеканали її проігнорували.

Вночі на 20 липня українські безпілотники атакували індустріальний парк "Південні ворота" у Домодєдово, що поблизу Москви, де також розташований склад Wildberries. Про це російські ЗМІ також повідомляли дуже скупо.

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"Головне завдання таких атак — залякати людей, спробувати використати їхнє занепокоєння проти керівництва країни та нашої армії. Тривожність не зменшує, а збільшує ймовірність затягування конфлікту: за нею супротивник судить про ефективність своїх ударів", — йдеться в рекомендаціях, які отримали співробітники державних ЗМІ.

Згідно з методичною інструкцією, удари по НПЗ мають на меті "створити труднощі для власників автомобілів", а по складах Wildberries — "завдати шкоди російському малому бізнесу". Самі удари в методичній інструкції названо "піар-атаками".

Щоб відвернути увагу росіян від українських атак, автори методичного посібника рекомендують зосередити увагу читачів і глядачів на тому, що "Путін практично відрізав Україну від моря".

Також вони пропонують розповідати про удари російської армії по українських містах. Наприклад, прокремлівським ЗМІ рекомендується особливо підкреслити, що в ніч на 19 липня Росія завдала "наймасовішого удару "балістикою" по Києву". Він нібито знищив боєприпаси, які "противник хотів обрушити на Росію". У тексті згадуються якісь "склади безпілотників", а також "заводи, що виробляють деталі для ракет "Фламінго" та "Нептун-МД".

Крім того, журналістам радять розповідати, що "у цієї влади України не буде ані складів, ані палива, ані поїздів, ані підстанцій". Раніше, у день фіналу ЧС-2026 з футболу, пропагандистські ЗМІ РФ опублікували фото ракетного комплексу з підписом "Сьогодні точно не фінал — заряджені й продовжуємо". Виявилося, що це теж було розпорядження Кремля, про яке йдеться в методичці.

"Триває важка війна, але в ній ми тиснемо на ворога і не маємо наміру зменшувати темпи. На ворога чекають нові найпотужніші удари по Києву", — заявляють автори рекомендацій.

При цьому співробітник ЗМІ, лояльного до Кремля, зазначив у коментарі, що у нього склалося враження, ніби Кремль таким чином намагається переконати громадян, що "воює по-справжньому" і дає Україні "відповідь".

"Чи може це зменшити тривожність? Не думаю. Але, очевидно, там усвідомлюють, що це проблема, раз так прямо про це згадують", — сказав він.

Нагадаємо, експерти вважають, що Росія може спробувати перенести осередок ескалації з України на інші країни, якщо й надалі не зможе досягти своїх цілей на фронті.

Раніше оглядач Bloomberg Гал Брендс пояснював, що через погіршення ситуації для Росії на фронті Володимир Путін може спробувати перенести ескалацію за межі України, зокрема, вдатися до провокацій або навіть до обмеженої військової операції проти однієї з країн НАТО