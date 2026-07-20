"Сплотиться вокруг Путина": как пропагандистам РФ приказали рассказывать об ударах по Wildberries

На фоне дальнобойных атак ВСУ на российские НПЗ и склады маркетплейса Wildberries в Кремле срочно написали и разослали государственным и лояльным власти СМИ методичку о том, как правильно подавать эту информацию, так как скрыть ее невозможно.

Пропагандистов в РФ призвали убеждать граждан, что "сплочение общества вокруг Президента — важнейший фактор устойчивости страны" (орфография сохранена), пишет издание "Медуза", журналисты которого ознакомились с распоряжениями из Кремля.

В ночь на 18 июля ВСУ ударили по логистическим центрам Wildberries в подмосковной Электростали и Котовске Тамбовской области. Также была атакована нефтебаза в Ногинске Московской области.

Это была одна из самых масштабных атак по объектам в России — но государственные телеканалы ее проигнорировали.

Ночью на 20 июля украинские беспилотники атаковали индустриальный парк "Южные врата" в подмосковном Домодедове, где также находится склад Wildberries. Об этом росСМИ также сообщали очень скупо.

Відео дня

"Главная задача таких атак — подавить людей, попытаться использовать их тревогу против руководства страны и нашей армии. Тревожность не снижает, а увеличивает возможность затягивания конфликта: по ней противник судит об эффективности своих ударов", — говорится в рекомендациях, которые получили сотрудники госСМИ.

Согласно методичке, удары по НПЗ направлены на то, "чтобы создать трудности для владельцев авто", а по складам Wildberries — "для нанесения урона российскому малому бизнесу". Сами удары в методичке названы "пиар-атаками".

Чтобы отвлечь россиян от украинских атак, составители методички рекомендуют акцентировать внимание читателей и зрителей на том, что "Путин практически отрезал Украину от моря".

Также они предлагают рассказывать об ударах российской армии по украинским городам. Например, прокремлевским СМИ рекомендуется особенно выделить, что в ночь на 19 июля Россия нанесла "самый массированный удар "баллистикой" по Киеву". Он якобы уничтожил боеприпасы, которые "противник хотел обрушить на Россию". В тексте упоминаются некие "склады беспилотников", а также "заводы, производящие детали для ракет "Фламинго" и "Нептун-МД".

Кроме того, журналистам советуют рассказывать, что "у этих властей Украины не будет ни складов, ни топлива, ни поездов, ни подстанций". Ранее, в день финала ЧМ-2026 по футболу, пропагандистские СМИ РФ опубликовала фото ракетного комплекса с подписью "Сегодня точно не финал — заряжены и продолжаем". Оказалось, что это тоже было распоряжение Кремля, о котором говорится в методичке.

"Идет тяжелая война, но в ней мы дожимаем врага и не намерены сбавлять обороты. Врага ждут новые самые мощные удары по Киеву", — заявляют составители рекомендаций.

При этом сотрудник лояльного Кремлю СМИ отметил в комментарии, что у него создалось ощущение, что так Кремль пытается убедить граждан, что "воюет по-настоящему" и дает Украине "ответ".

"Может ли это снизить тревожность? Не думаю. Но явно там чувствуют, что это проблема, раз так прямо упоминают", - сказал он.

Напомним, эксперты считают, что Россия может попытаться перенести центр эскалации с Украины на другие страны, если и в дальнейшем не сможет достичь своих целей на фронте.

Ранее обозреватель Bloomberg Гал Брендс пояснял, что из-за ухудшения ситуации для России на фронте Владимир Путин может попытаться перенести эскалацию за пределы Украины, в частности, прибегнуть к провокациям или даже к ограниченной военной операции против одной из стран НАТО