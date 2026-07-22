Постачав йому дівчат: близький друг Джеффрі Епштейна був знайдений мертвим у Парижі

69-річного Даніеля Сіада знайшли мертвим у його будинку. Він був одним із французів, яких звинувачували у пособництві Епштейну в торгівлі жінками та насильстві над ними.

Про смерть Даніеля Сіада повідомила прокуратура. Відомо, що ім’я модельного агента та ймовірного сутенера Епштейна згадувалося у сотнях розсекречених "файлів Епштейна". Сіада ще не допитували слідчі, але він заперечував звинувачення, заявляючи, що хоче бути вислуханим і викласти свою версію подій, пише Daily Mail.

"У понеділок ввечері після виявлення тіла було розпочато розслідування з метою встановлення причини смерті", — повідомила прокуратура Нантера.

Перед смертю Сіад заперечував усі звинувачення і стверджував, що Епштейн зловживав його довірою. Однак у розсекречених документах він порівнював полювання на жінок із риболовлею.

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"У цій метушні я почуваюся рибалкою: іноді ловую рибу швидко, іноді — зовсім не ловую", — писав Сіад Епштейну у 2014 році.

Даніель Сіад народився в Алжирі та працював з Епштейном з початку 2000-х до 2017 року.

Він шукав моделей по всьому світу. У 2022 році француженка розповіла поліції, як потрапила до рук Епштейна після того, як Сіад познайомив її з ним.

А в травні Сіад заявив французьким ЗМІ, що знав Епштейна і знайомив з ним молодих жінок.

Джеффрі Епштейн помер у 2019 році, а тепер помирають його спільники Фото: Соцсети

Незважаючи на це, він стверджував, що Епштейн завжди поводився професійно, представляючись директором з кастингу Victoria's Secret.

Покійний скаут модельної агенції стверджував, що відвідував паризьку квартиру Епштейна вартістю 10 мільйонів фунтів стерлінгів, яку називали "Авеню Фош", але приїжджав туди лише на ділові зустрічі.

Він стверджував: "Щоразу я показував йому моделей і йшов разом із ними. У мене з ним були лише професійні стосунки. Я нічого не знаю про його особисте життя".

У 2020 році французькі власті заарештували модельного агента Жана-Люка Брюнеля після звинувачень у тому, що він постачав жінок американському мільярдерові. У 2022 році його знайшли мертвим у в’язниці.

Епштейн помер у в’язниці у 2019 році, очікуючи на суд за звинуваченням у торгівлі людьми.

Нагадаємо, раніше з’ясувалося, що в оточенні Джеффрі Епштейна роками перебувала агентка ФСБ, яка збирала компромат на еліту.

А мільярдер Білл Гейтс зізнався у романах із росіянками. Під час слухань бізнесмен повідомив про позашлюбні стосунки з двома дівчатами з РФ, з якими познайомився через Джеффрі Епштейна.