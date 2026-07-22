Поставлял ему девушек: близкий друг Джеффри Эпштейна был найден мертвым в Париже

69-летний Даниэль Сиад был найден мертвым в своем доме. Он был одним из французов, которых обвиняли в пособничестве Эпштейну в торговле женщинами и насилии над ними.

О смерти Даниэля Сиада сообщила прокуратура. Известно, что модельный агент и предполагаемый сутенер Эпштейна упоминался в сотнях рассекреченных "файлах Эпштейна". Сиада еще не допрашивали следователи, но он отрицал обвинения, заявляя, что хочет быть выслушанным и изложить свою версию событий, пишет Daily Mail.

"В понедельник вечером после обнаружения тела было начато расследование для установления причины смерти", — сообщила прокуратура Нантера.

Перед смертью Сиад отвергал все обвинения и говорил, что Эпштейн злоупотребил его доверием. Однако в рассекреченных документах он сравнивал охоту на женщин с рыбалкой.

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"В этой суете я чувствую себя рыбаком: иногда ловлю рыбу быстро, иногда совсем не ловлю", — писал Сиад Эпштейну в 2014 году.

Даниэль Сиад родился в Алжире и работал с Эпштейном с начала 2000-х до 2017 года.

Он искал моделей по всему миру. В 2022 году француженка рассказала полиции, как попала в руки Эпштейна после того, как Сиад познакомил ее с ним.

А в мае Сиад заявил французским СМИ, что знал Эпштейна и знакомил с ним молодых женщин.

Джеффри Эпштейн умер в 2019 году, теперь умирают его сообщники Фото: Соцсети

Несмотря на это, он утверждал, что Эпштейн всегда вел себя профессионально, представляя себя директором по кастингу Victoria's Secret.

Покойный модельный скаут утверждал, что посещал парижскую квартиру Эпштейна стоимостью 10 миллионов фунтов стерлингов, прозванную Авеню Фош, но приезжал туда только на деловые встречи.

Он утверждал: "Каждый раз я показывал ему моделей и уходил вместе с ними. У меня с ним были только профессиональные отношения. Я ничего не знаю о его личной жизни".

В 2020 году французские власти арестовали модельного агента Жана-Люка Брюнеля после обвинений в том, что он поставлял женщин американскому миллиардеру. Он был найден мертвым в тюрьме в 2022 году.

Эпштейн умер в тюрьме в 2019 году, ожидая суда по обвинению в торговле людьми.

Напомним, ранее выяснилось, что в окружении Джеффри Эпштейна годами находилась агентка ФСБ, которая собирала компромат на элиту.

А миллиардер Билл Гейтс признался в романах с россиянками. На слушаниях бизнесмен сообщил о внебрачных отношениях с двумя девушками из РФ, с которыми познакомился через Джеффри Эпштейна.