Літак врізався у житловий будинок у Німеччині: рятувальники припускають, що всередині є людина

Двомісний літак врізався у житловий будинок на північному заході Німеччини. Загинула одна людина, ще одну розшукують екстрені служби

У суботу вдень, 25 липня, у Гандеркезе в землі Нижня Саксонія сталася авіакатастрофа з легкомоторним літаком, який врізався у дах житлового будинку. Про це повідомляє видання Bild.

За даними поліції, внаслідок інциденту загинула одна людина, і поки що невідомо, чи був це пілот.

За наявними даними, на борту перебувала ще одна людина, однак її поки що знайти не вдалося. Для пошуків рятувальники використовують безпілотники.

Рятувальники на місці події Фото: з відкритих джерел

Рятувальники не помітили в кабіні ще одну людину, однак у будівлю неможливо увійти звичайним способом, оскільки, ймовірно, будинок може обвалитися. Повітряне судно доведеться підняти краном, і ця операція триватиме кілька годин.

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У літака повністю зруйнована кабіна, крила відірвалися, а уламки впали на землю.

У момент катастрофи сім’я, яка мешкала в будинку, не перебувала всередині.

Мешканців, які проживали в радіусі 100 метрів від місця події, було евакуйовано з їхніх будинків.

З міркувань безпеки електропостачання було тимчасово відключено на всій довжині дороги, де розташована постраждала споруда.

Маршрут літака Фото: з відкритих джерел

Згідно з даними онлайн-рейсів, як повідомляється, літак вилетів із Бремена вранці, приземлився на аеродромі Гандеркезе після 12-хвилинного польоту й незабаром знову злетів. Приблизно через шість хвилин після зльоту літак врізався в житловий будинок.

Служба новин Tagesschau повідомляє, що зазнав аварії літак італійського виробника Tecnam. Причина аварії поки що невідома.

Нагадаємо, пасажир ледь не загинув під час рейсу Ryanair із Греції до Німеччини. У літака Boeing 737-800 під час польоту сталася розгерметизація ілюмінатора, і чоловіка затягнуло у вікно по плечі.

Фокус"також повідомляв, що легкий літак врізався в один із найбільших хмарочосів Пекіна і пролетів ще 200 метрів, розвалюючись на шматки.