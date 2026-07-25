Самолет врезался в жилой дом в Германии: спасатели предполагают, что внутри есть человек

Двухместный самолет врезался в жилой дом на северо-западе Германии. Погиб один человек, еще одного разыскивают экстренные службы

В субботу днем, 25 июля, в Гандеркезе в земле Нижняя Саксония произошла авиакатастрофа с легкомоторным самолетом, который врезался в крышу жилого дома. Об этом пишет издание Bild.

По данным полиции, в результате происшествия погиб один человек и пока неясно, был ли это пилот.

По имеющимся сведениям, на борту находился еще один человек, однако его пока обнаружить не удалось. Для поисков спасатели используют беспилотники.

Спасатели на месте происшествия Фото: из открытых источников

Спасатели не заметили в кабине еще одного человека, однако в строение нельзя войти привычным способом, так как, возможно, дому грозит обрушение. Воздушное судно предстоит поднять краном и данная операция займет несколько часов.

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У самолета полностью уничтожена кабина, крылья оторвались, а обломки упали на землю.

В момент катастрофы семьи, проживающей в доме, не было внутри.

Жители, проживавшие в радиусе 100 метров от места происшествия, были эвакуированы из своих домов.

Из соображений безопасности электроснабжение было временно отключено по всей длине дороги, где расположена пострадавшая постройка.

Маршрут самолета Фото: из открытых источников

Согласно данным онлайн-рейсов, как сообщается, самолет вылетел из Бремена утром, приземлился на аэродроме Гандеркезе после 12-минутного полета и вскоре снова взлетел. Примерно через шесть минут после взлета самолет врезался в жилой дом.

Служба новостей Tagesschau сообщает, что упал самолет итальянского производителя Tecnam. Причина крушения пока неясна.

Напомним, пассажир едва не погиб на рейсе Ryanair из Греции в Германию. У самолета Boeing 737-800 во время полета произошла разгерметизация иллюминатора и мужчину засосало в окно по плечи.

Фокус также писал, как легкомоторный самолет врезался в один из крупнейших небоскребов Пекина и пролетел еще 200 метров, разваливаясь на куски.