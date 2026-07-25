Самолет врезался в жилой дом в Германии: спасатели предполагают, что внутри есть человек
Двухместный самолет врезался в жилой дом на северо-западе Германии. Погиб один человек, еще одного разыскивают экстренные службы
В субботу днем, 25 июля, в Гандеркезе в земле Нижняя Саксония произошла авиакатастрофа с легкомоторным самолетом, который врезался в крышу жилого дома. Об этом пишет издание Bild.
По данным полиции, в результате происшествия погиб один человек и пока неясно, был ли это пилот.
По имеющимся сведениям, на борту находился еще один человек, однако его пока обнаружить не удалось. Для поисков спасатели используют беспилотники.
Спасатели не заметили в кабине еще одного человека, однако в строение нельзя войти привычным способом, так как, возможно, дому грозит обрушение. Воздушное судно предстоит поднять краном и данная операция займет несколько часов.
У самолета полностью уничтожена кабина, крылья оторвались, а обломки упали на землю.
В момент катастрофы семьи, проживающей в доме, не было внутри.
Жители, проживавшие в радиусе 100 метров от места происшествия, были эвакуированы из своих домов.
Из соображений безопасности электроснабжение было временно отключено по всей длине дороги, где расположена пострадавшая постройка.
Согласно данным онлайн-рейсов, как сообщается, самолет вылетел из Бремена утром, приземлился на аэродроме Гандеркезе после 12-минутного полета и вскоре снова взлетел. Примерно через шесть минут после взлета самолет врезался в жилой дом.
Служба новостей Tagesschau сообщает, что упал самолет итальянского производителя Tecnam. Причина крушения пока неясна.
Напомним, пассажир едва не погиб на рейсе Ryanair из Греции в Германию. У самолета Boeing 737-800 во время полета произошла разгерметизация иллюминатора и мужчину засосало в окно по плечи.
Фокус также писал, как легкомоторный самолет врезался в один из крупнейших небоскребов Пекина и пролетел еще 200 метров, разваливаясь на куски.