В Пекине самолет врезался в самый высокий небоскреб: вспыхнул пожар (видео)

Легкомоторный самолет врезался в один из крупнейших небоскребов Пекина — башню China Zun (Чайна Цзунь), сообщили СМИ. Китайская полиция оперативно прибыла на место происшествия, оцепила здание и начала удалять из сети фото и видео, которые публиковали свидетели. Между тем в сети появились записи, на которых запечатлен момент падения самолета, который после удара пролетел 200 м, разваливаясь на куски.

Инцидент в Пекине произошёл около 18:00 по местному времени 26 июня, говорится в материале CNN. Выяснилось, что событие произошло на глазах у журналиста этого СМИ, который запечатлел действия полиции и людей, находившихся внутри здания. После удара самолёт упал у подножия небоскрёба, и началась эвакуация. На видео из сети видно, как самолёт врезался, ориентировочно, на половине высоты небоскрёба, разбил окно, упал на землю и загорелся. На момент публикации новости неизвестно, сколько пострадавших и есть ли погибшие.

CNN сообщило, что в Пекине произошли "шокирующие события", поскольку речь идет об одном из самых охраняемых городов мира, но, тем не менее, легкомоторный самолет врезался в 109-этажное здание. Свидетели заметили машину скорой помощи, полицию и спасателей, но других подробностей нет. При этом власти Китая в мае 2026 года запретили полеты даже дронов в пределах города, напомнило СМИ.

Відео дня

"Жителям запрещается покупать, арендовать или запускать дроны без разрешения правительства в пределах обширной юрисдикции города", — говорится в статье.

China Zun (Чайна Цзунь) — это небоскреб в Пекине высотой 528 м, насчитывающий 109 этажей. Здание на 180 м выше предыдущего самого высокого сооружения столицы КНР — башни III Всемирного торгового центра Китая. Небоскреб входит в топ-10 самых высоких небоскребов мира и является самым высоким в Пекине. На крыше здания — вертолетная площадка, внутри — офисы, апартаменты, отели, рестораны, торговые центры.

Удар по небоскребу — подробности

На фотографии с места происшествия обнаружили обломок хвоста: на нём была заметна надпись B-12, характерная форма хвоста и корпуса, а также логотип местной авиакомпании. CNN уточнило, что мониторинговый портал Flightradar24 зафиксировал "значительное отклонение от траектории полёта самолёта". Впрочем, отмечается, что данные необходимо проверить, а причина инцидента пока неизвестна.

Удар по небоскребу — обломки самолета в Пекине, 26 июня Фото: CNN

СМИ установили, что в небоскреб в Пекине, возможно, врезался двухместный легкомоторный самолет Sunward SA 60L Aurora. В информационном канале Clash Report уточнили, что речь может идти о воздушном судне с номером B-12PP, принадлежавшем компании Shuangyue General Aviation Beijing. Также добавили, что обломки упали возле восточного входа в небоскреб China Zun в центре Пекина.

Удар по небоскребу — возможно падение самолета Sunward SA 60L Aurora Фото: Flightradar24

Отметим, что самым известным случаем столкновения самолета с небоскребом является теракт в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года. Днем 11 сентября в сети появились кадры столкновения двух пассажирских лайнеров с башнями-близнецами Всемирного торгового центра. Над городом поднялось облако дыма, начался пожар, а впоследствии здания обрушились, погребая под собой сотни американцев. Удар самолетов по башням организовали террористы "Аль-Каиды", которые в тот же день направили пассажирские боинги на Пентагон и Белый дом: погибло почти 3 тыс. человек.

Напоминаем, что в июне 2025 года СМИ сообщали об авиакатастрофе с самолетом Boeing 787 в Индии: погибло около 200 человек.