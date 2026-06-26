У Пекіні літак врізався у найвищий хмарочос: спалахнула пожежа (відео)

Легкомоторний літак врізався в один з найбільших хмарочосів Пекіна — у вежу China Zun (Чайна Цзунь), повідомили медіа. Китайська поліція оперативно прибула на місце подій, оточила будівлю та почала вилучати з мережі фото та відео, які публікували свідки. Тим часом на записах у мережі — момент падіння літака, який після удару пролетів 200 м, розпадаючись на шматки.

Інцидент у Пекіні відбувся близько 18 год за місцевим часом 26 червня, ідеться у матеріалі CNN. З'ясувалось, що подія сталась на очах журналіста цього медіа, який зафіксував поведінку поліції та людей, які були всередині будівлі. Після удару літак упав до підніжжя хмарочоса і почалась евакуація. На відео з мережі — літак, який врізався, орієнтовно, на половині висоти хмарочоса, розбив вікно, врізався об землю та почав горіти. На момент публікації новини не відомо, скільки постраждалих та чи є загиблі.

CNN написало, що у Пекіні стались "шокуючі події", оскільки ідеться про одне з найзахищеніших міст світу, але все ж легкомоторний літак влучив по 109-поверховій будівлі. Свідки помітили машину швидкої допомоги, полію та рятувальників, але інших деталей немає. При цьому влада Китаю у травні 2026 року заборонила польоти навіть дронів у межах міста, нагадало медіа.

Відео дня

"Мешканцям не дозволяється купувати, орендувати або запускати дрони без дозволу уряду в межах розлогої юрисдикції міста", — ідеться у статті.

China Zun (Чайна Цзунь) — це хмарочос у Пекіні висотою 528 м, який має 109 поверхів. Будівля на 180 м вища ніж попередня найвища споруда столиці КНР — Вежу III Всесвітнього торгового центру Китаю. Хмарочос входить у топ 10 найвищих висоток світу та є найвищим у Пекіні. На даху споруди — вертолітний майданчик, всередині — офіси, апартаменти, готелі, ресторани, торгівельні центри.

Удар по хмарочосу — деталі

На фото з місця подій виявили уламок хвоста: помітили надпис B-12, особливу конфігурацію хвоста й корпусу та логотип місцевої авіаційної компанії. CNN уточнило, що моніторинговий портал Flightradar24 зафіксував "значне відхилення від траєкторії польоту літака". Втім, наголошується, що дані слід перевірити, а причина інциденту поки не відома.

Удар по хмарочосу — уламки літака у Пекіні, 26 червня Фото: CNN

Медіа встановило, що у хмарочос у Пекіні міг врізатись двомісний легкомоторний літак Sunward SA 60L Aurora. В інформаційному каналі Clash Report уточнили, що може іти мова про повітряне судно з номером B-12PP, яке належало компанії Shuangyue General Aviation Beijing. Також додали, що уламки упали біля східного входу висотки China Zun у центрі Пекіна.

Удар по хмарочосу — можливе падіння літака Sunward SA 60L Aurora Фото: Flightradar24

Зазначимо, найвідоміший удар літака по хмарочосу — це теракт у Нью-Йорку 11 вересня 2001 року. Вдень 11 вересня у мережі з'явились кадри влучання двох пасажирських лайнерів у вежі-близнюки Всесвітнього торгового центру. Над містом здійнялась хмара диму, почалась пожежа, а згодом будівлі зруйнувались, поховавши під собою сотні американці. Удар літаків по вежах організували терористи Аль-Каїди, які того, спрямували пасажирські боїнги на Пентагон та на Білий дім: загинуло майже 3 тис. людей.

Нагадуємо, у червні 2025 року медіа писали про авіакатастрофу з літаком Boeing 787 в Індії: загинуло близько 200 людей.