Майже осліпив знаменитого письменника Салмана Рушді: 28-річний фанатик отримав довічне ув"язнення

Винесення вироку 28-річному Хаді Матару завершило судовий процес, що розпочався минулого вівторка і включав свідчення звинувачення 79-річного Рушді, лауреата престижної Букерівської премії за роман 1981 року "Діти півночі".

Матар напав на Рушді під час заходу у 2022 році в США. Ще у 1989 році проти письменника було винесено "фетву" за його четвертий роман "Сатанинські вірші". Аятолла Рухолла Хомейні, який тоді обіймав посаду верховного лідера Ірану, засудив книгу як богохульну та видав релігійний указ, або фетву, що закликав мусульман вбити Рушді та всіх, хто був причетний до публікації книги, повідомляє Daily Mail.

Фетва Хомейні призвела до призначення багатомільйонної винагороди за голову "злочинця" та низки інших актів насильства, зокрема вбивства у 1991 році японського перекладача Рушді, Хітоші Ігараші.

Уряд Ірану дистанціювався від фетви у 1998 році. Однак, за даними прокуратури США, указ був схвалений у 2006 році генеральним секретарем "Хезболли" і підтверджений у 2017 році наступником Хомейні, Алі Хаменеї.

Відео дня

Згідно зі свідченнями, наданими в суді, Хаді Матар витратив понад рік на вивчення фетви, перш ніж спробувати виконати наказ. Напад на Рушді стався під час виступу письменника на сцені в Центрі мистецтв та освіти Шатокуа в Мейвіллі, штат Нью-Йорк, 12 серпня 2022 року.

Салман Рушді отримав понад десяток ножових поранень у голову, шию, тулуб та ліву руку. Він осліп на одне око і провів кілька місяців у лікарні.

Цього тижня журі окружного суду США в Буффало, штат Нью-Йорк, після всього двох годин обговорення визнало Матара винним за всіма пунктами звинувачення: спроба надати матеріальну підтримку підтримуваному Іраном ліванському бойовому угрупованню "Хезболла", визнаному США терористичною організацією; участь у терористичній діяльності, що виходить за межі національних кордонів; та надання матеріальної підтримки терористам.

Салман Рушді, який народився в мусульманській кашмірській родині в Індії та згодом отримав британське й американське громадянство, провів більшу частину 1990-х років у відлюдді під захистом британської поліції, але понад два десятиліття тому став більш відомим, переїхавши до Нью-Йорка.

Нагадаємо, що "Фокус" писав про напад на Салмана Рушді, а також розповідав його історію.

А в березні 2026 року високопоставлений священнослужитель Ірану видав фетву, в якій закликав усіх мусульман помститися за "кров мученика Хаменеї", що викликало побоювання щодо нападів "сплячих осередків" та терористів-одинаків по всьому світу.