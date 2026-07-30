Почти ослепил знаменитого писателя Салмана Рушди: 28-летний фанатик получил пожизненный срок

Вердикт 28-летнему Хади Матару завершил судебный процесс, начавшийся в прошлый вторник и включавший показания обвинения 79-летнего Рушди, лауреата престижной Букеровской премии за роман 1981 года "Дети полуночи".

Матар напал на Рушди на мероприятии в 2022 году в США. На писателя еще в 1989 году была выдана "фетва" за его четвертый роман "Сатанинские стихи". Аятолла Рухолла Хомейни, занимавший тогда пост верховного лидера Ирана, осудил книгу как богохульную и издал религиозный указ, или фетву, призывающую мусульман убить Рушди и всех, кто был причастен к публикации книги, сообщает Daily Mail.

Фетва Хомейни привела к назначению многомиллионной награды за голову "преступника" и ряду других актов насилия, включая убийство в 1991 году японского переводчика Рушди, Хитоши Игараши.

Иранское правительство дистанцировалось от фетвы в 1998 году. Однако, по данным прокуратуры США, указ был одобрен в 2006 году генеральным секретарем "Хезболлы" и подтвержден в 2017 году преемником Хомейни, Али Хаменеи.

Відео дня

Согласно показаниям, представленным на суде, Хади Матар потратил более года на изучение фетвы, прежде чем попытаться исполнить указ. Нападение на Рушди произошло во время выступления писателя на сцене в Центре искусств и образования Шатокуа в Мейвилле, штат Нью-Йорк, 12 августа 2022 года.

Салман Рушди получил более десятка ножевых ранений в голову, шею, туловище и левую руку. Он ослеп на один глаз и провел несколько месяцев в больнице.

На этой неделе жюри окружного суда США в Буффало, штат Нью-Йорк, после всего двух часов обсуждения признало Матара виновным по всем пунктам обвинения: попытка оказать материальную поддержку поддерживаемой Ираном ливанской боевой группировке "Хезболла", признанной США террористической организацией; участие в террористической деятельности, выходящей за национальные границы; и оказание материальной поддержки террористам.

Салман Рушди, родившийся в мусульманской кашмирской семье в Индии и впоследствии получивший британское и американское гражданство, провел большую часть 1990-х годов в уединении под защитой британской полиции, но более двух десятилетий назад стал более известным, переехав в Нью-Йорк.

Напомним, Фокус писал о нападении на Салмана Рушди, а также рассказывал его историю.

А в марте 2026 года высокопоставленный священнослужитель Ирана издал фетву, призывающую всех мусульман отомстить за "кровь мученика Хаменеи", что вызвало опасения по поводу нападений спящих ячеек и террористов-одиночек по всему миру.