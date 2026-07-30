Дурова визнали терористом у РФ: чи каратимуть росіян, які користуються Telegram Premium

Засновника популярного месенджера Telegram Павла Дурова в Росії визнано "терористом" та "екстремістом".

Його ім'я було внесено до відповідного списку Росфінмоніторингом. Його ім'я зазначено у переліку з зірочкою, що означає відкрите кримінальне провадження за "терористичною" статтею, а саме про сприяння терористичній діяльності (частина 1.1 статті 205.1 КК РФ).

Внесення до списку означає, що Дуров матиме обмеження щодо права розпоряджатися банківськими рахунками в Росії.

Наразі статус "терористичного" номінально присвоєно лише Дурову як фізичній особі. Про перспективи визнання його компанії "екстремістською" або "терористичною", як це було з соціальними мережами компанії Meta, нічого не відомо.

Буквально вчора, 29 липня, Федеральна служба безпеки (ФСБ) висунула Дурову звинувачення у сприянні терористичній діяльності, оскільки адміністрація месенджера не видаляє канали та боти, які нібито використовуються для координації терактів і диверсій у Росії.

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Як "докази" ФСБ опублікувала скріншоти листування молодих росіян, нібито зі спецслужбами України, у боті "Дайвінчик" у "Вконтакте". Ця соціальна мережа контролюється "Газпромом" і керується Володимиром Кирієнком, сином заступника голови адміністрації Путіна Сергія Кирієнка. Претензій до VK російська влада не висувала, пишуть "Важливі історії".

Влада Росії також заявила про плани оголосити Дурова в міжнародний розшук. Наразі цього не сталося. Формально оголошення в розшук за такою статтею може створити Дурову проблеми під час перетину кордонів країн, які умовно вважаються "дружніми" до Росії.

Чи будуть карати за придбання Telegram Premium?

ЗМІ спочатку повідомили, що всі перекази на рахунки Дурова відтепер вважатимуться фінансуванням тероризму, проте згодом депутат Держдуми Євген Федоров уточнив, що Telegram Premium та подарунки можна оплачувати.

За його словами, мова йде лише про прямі перекази особисто Павлу Дурову. Щодо самого Telegram та платежів у месенджері жодних рішень поки що не ухвалено.

Те ж зазначає й адвокат Сергій Жорін, підкресливши, що придбання підписки Telegram Premium або внутрішньої валюти Stars саме по собі не є кримінальним злочином після внесення засновника месенджера Павла Дурова до переліку терористів та екстремістів Росфінмоніторингу.

"Придбання Telegram Premium або Stars саме по собі не становить складу злочину. Однак такі платежі можуть мати практичні наслідки: згідно з пунктом 2 статті 6 Федерального закону № 115-ФЗ обов’язковому контролю підлягає будь-яка операція, однією зі сторін якої є особа, включена до переліку, а також організація, що прямо чи опосередковано перебуває у її власності або під її контролем", — пояснив він.

Жорін попередив, що банки та платіжні послуги можуть призупиняти або відхиляти операції, якщо встановлять зв'язок одержувача платежу з особою з відповідного переліку.

Реакція Павла Дурова

Новоспечений "терорист" Павло Дуров жодним чином не прокоментував кримінальне розслідування щодо себе та своє ім’я у списку. Через кілька годин після прес-релізу ФСБ він поставив на аватарку у своєму каналі фото в образі терориста, але незабаром видалив його. Зображення, на якому обличчя Дурова накладено на фотографію бойовика "Ісламської держави", стало вірусним у 2017 році.

Фото: Павел Дуров / Telegram

На офіційній сторінці месенджера в Х з'явилася фотографія бізнесмена, на якій він показує непристойний жест у камеру. Підпису до знімка немає.

Нагадаємо, Павло Дуров заявив, що отримав російську судову повістку.

Також повідомлялося, що Дуров розповів, як його намагалися вбити у 2018 році.