Дурова признали террористом в РФ: будут ли наказывать россиян с Telegram Premium

Основатель популярного месенджера Telegram Павел Дуров признан в России "террористом" и "экстремистом".

В соответствующий список его внес Росфинмониторинг. Его имя указано в перечне со звездочкой, что значит открытое уголовное производство по "террористической" статье, а именно о содействии террористической деятельности (часть 1.1 статьи 205.1 УК РФ).

Внесение в список означает, что Дуров будет ограничен в праве распоряжаться банковскими счетами в России.

Пока что "террористический" статус номинально присвоен только Дурову как физлицу. О перспективах признания его компании "экстремистской" или "террористической", как это было с соцсетями компании Meta, ничего не известно.

Буквально вчера, 29 июля, Федеральная служба безопасности (ФСБ) предъявила Дурову обвинение в содействии террористической деятельности, поскольку администрация мессенджера не удаляет каналы и боты, якобы используемые для координации терактов и диверсий в России.

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В качестве "доказательств" ФСБ опубликовала скриншоты переписки молодых россиян якобы со спецслужбами Украины в боте "Дайвинчик" во "Вконтакте". Эта соцсеть контролируется "Газпромом" и управляется Владимиром Кириенко, сыном замглавы администрации Путина Сергея Кириенко. Претензий к VK российские власти не предъявляли, пишут "Важные истории".

Власти России также заявили о планах объявить Дурова в международный розыск. На данный момент этого не произошло. Формально объявление в розыск по такой статье может создать Дурову проблемы при пересечении границ условно "дружественных" России стран.

Будут ли наказывать за покупку Telegram Premium?

СМИ сначала написали, что все переводы на счета Дурова теперь будут считаться финансированием терроризма, однако затем депутат Госдумы Евгений Федоров уточнил, что Telegram Premium и подарки можно оплачивать.

По его словам, речь идет только о прямых переводах лично Павлу Дурову. Против самого Telegram и платежей внутри мессенджера никаких решений еще не принято.

То же говорит и адвокат Сергей Жорин, подчеркнув, что покупка подписки Telegram Premium или внутренней валюты Stars сама по себе не является уголовным преступлением после включения основателя мессенджера Павла Дурова перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

"Покупка Telegram Premium или Stars сама по себе не образует состава преступления. Однако такие платежи могут повлечь практические последствия: согласно пункту 2 статьи 6 Федерального закона №115-ФЗ обязательному контролю подлежит любая операция, одной из сторон которой является включенное в перечень лицо, а также организация, прямо или косвенно находящаяся в его собственности или под его контролем", — объяснил он.

Жорин предупредил, что банки и платежные сервисы могут приостанавливать или отклонять операции, если установят связь получателя платежа с лицом из соответствующего перечня.

Реакция Павла Дурова

Новоиспеченный "террорист" Павел Дуров никак уголовное расследование относительно себя и свое имя в списке не комментировал. Спустя несколько часов после пресс-релиза ФСБ он поставил на аватарку в свой канал фото в образе террориста, но вскоре убрал его. Изображение, где лицо Дурова наложено на фотографию боевика "Исламского государства", было вирусным в 2017 году.

Фото: Павел Дуров / Telegram

На официальной странице мессенджера в Х появилась фотография бизнесмена, где он показывает неприличный жест в камеру. Никакой подписи к снимку нет.

Напомним, Павел Дуров заявил, что получил российскую судебную повестку.

Также сообщалось, что Дуров рассказал, как его пытались убить в 2018 году.