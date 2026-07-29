Фото с непристойным жестом: Telegram отреагировал на розыск Дурова в РФ

Официальный аккаунт Telegram в социальной сети X отреагировал на новость о том, что соучредитель мессенджера Павел Дуров объявлен в международный розыск в России. В посте была опубликована фотография, на которой Дуров показывает средний палец в камеру.

Фотография была опубликована после того, как 29 июля Центр по связям с общественностью ФСБ РФ сообщил об объявлении Павла Дурова в международный розыск.

Российские спецслужбы утверждают, что основателю Telegram предъявили обвинение в "содействии террористической деятельности" из-за того, что администрация мессенджера якобы не удаляет каналы, чаты и ботов, которыми, по версии ФСБ, пользуются украинские спецслужбы, а также "террористические и экстремистские организации".

Опубликованная в Telegram фотография не является новой. Именно этим снимком Павел Дуров уже отвечал в 2011 году на предложение Mail.ru купить его социальную сеть "ВКонтакте". Теперь эту же фотографию использовали в качестве реакции на сообщение о его розыске в России.

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Сообщение в аккаунте мессенджера Telegram Фото: Скриншот

По данным ФСБ, с 2022 года в России было зарегистрировано 153 тысячи преступлений, в которых, как утверждают российские силовики, использовался Telegram. Также в ведомстве заявили, что Роскомнадзор более 150 тысяч раз требовал удалить "противоправный контент", но эти обращения якобы остались без ответа.

В то же время в начале июля французские СМИ сообщали, что Павел Дуров вновь был допрошен в Париже по делу о возможной причастности Telegram к преступной деятельности. По данным следствия, во Франции его обвиняют в недостаточной модерации контента и недостаточном сотрудничестве с правоохранительными органами.

Напомним, что в России также заявили о намерении заблокировать чат-бота "Дайвинчик", который, по утверждению российских правоохранительных органов, якобы использовался для вербовки молодежи. В то же время адвокат Александр Жеребенков заявил российским СМИ, что в случае доказательства вины Дурову может грозить пожизненное лишение свободы. Сам соучредитель Telegram публично эти обвинения не комментировал.

Ранее сообщалось, что основатель Telegram Павел Дуров заявил о получении повестки из России, в которой его указали в качестве подозреваемого по уголовному делу. Бизнесмен рассказал, что документ прислали по адресу, где он проживал около 20 лет назад, и связал это со своей позицией в отношении свободы слова и права на частную переписку.

Также стало известно, что Дуров обвинил WhatsApp в том, что мессенджер якобы вводит пользователей в заблуждение относительно защиты их переписки. В WhatsApp в ответ заявили, что резервные копии сообщений также можно защитить сквозным шифрованием.