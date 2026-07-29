Фото з непристойним жестом: Telegram відреагував на розшук Дурова в РФ

Офіційний акаунт Telegram у соцмережі X відреагував на новину про оголошення співзасновника месенджера Павла Дурова в міжнародний розшук у Росії. У дописі опублікували фотографію, на якій Дуров показує середній палець у камеру.

Фото опублікували після того, як 29 липня Центр громадських зв'язків ФСБ РФ заявив про оголошення Павла Дурова в міжнародний розшук.

Російські спецслужби стверджують, що засновнику Telegram висунули обвинувачення у "сприянні терористичній діяльності" через те, що адміністрація месенджера нібито не видаляє канали, чати та ботів, якими, за версією ФСБ, користуються українські спецслужби, а також "терористичні та екстремістські організації".

Опублікована Telegram фотографія не є новою. Саме цим знімком Павло Дуров уже відповідав у 2011 році на пропозицію Mail.ru купити його соціальну мережу "ВКонтакте". Тепер це ж фото використали як реакцію на повідомлення про його розшук у Росії.

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Пост на акаунті месенджера Telegram Фото: Скриншот

За даними ФСБ, із 2022 року в Росії зареєстрували 153 тисячі злочинів, у яких, як стверджують російські силовики, використовувався Telegram. Також у відомстві заявили, що Роскомнагляд понад 150 тисяч разів вимагав видалити "протиправний контент", але ці звернення нібито залишилися без відповіді.

Водночас на початку липня французькі ЗМІ повідомляли, що Павла Дурова знову допитали в Парижі у справі про можливу причетність Telegram до злочинної діяльності. За даними слідства, у Франції його звинувачують у недостатній модерації контенту та недостатній співпраці з правоохоронними органами.

Нагадаємо, також у Росії заявили про намір заблокувати чат-бот "Дайвінчик", який, за твердженням російських правоохоронців, нібито використовувався для вербування молоді. Водночас адвокат Олександр Жеребенков заявив російським ЗМІ, що в разі доведення вини Дурову може загрожувати довічне позбавлення волі. Сам співзасновник Telegram публічно ці обвинувачення не коментував.

Раніше повідомлялося, що засновник Telegram Павло Дуров заявив про отримання повістки з Росії, у якій його вказали підозрюваним у кримінальній справі. Бізнесмен розповів, що документ надіслали за адресою, де він мешкав близько 20 років тому, і пов'язав це зі своєю позицією щодо свободи слова та права на приватне листування.

Також стало відомо, що Дуров звинуватив WhatsApp у тому, що месенджер нібито вводить користувачів в оману щодо захисту їхнього листування. У WhatsApp у відповідь заявили, що резервні копії повідомлень також можна захистити наскрізним шифруванням.