У РФ Дурова оголосили у міжнародний розшук: йому може загрожувати довічне ув'язнення, — ЗМІ

Павлу Дурову в Росії висунули обвинувачення у сприянні терористичній діяльності та оголосили в міжнародний розшук. У ФСБ РФ стверджують, що це пов'язано з нібито використанням месенджера Telegram для підготовки терактів, а також заявляють про намір заблокувати чат-бот "Дайвінчик".

Як пише російське агентство "ТАСС", посилаючись на дані ФСБ РФ, співзасновнику Telegram Павлу Дурову висунули обвинувачення у сприянні терористичній діяльності. Також російська спецслужба повідомила про початок процедури оголошення бізнесмена в міжнародний розшук.

За твердженням ФСБ, адміністрація Telegram нібито не видалила канали, чати та ботів, які, як заявляє російська сторона, українські спецслужби використовують для підготовки терактів і масових убивств на території РФ. У відомстві стверджують, що внаслідок таких злочинів загинули десятки людей, зокрема жінки та діти, а матеріальні збитки нібито обчислюються мільярдами рублів.

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Крім того, у Слідчому комітеті РФ заявили, що в країні вживають заходів для блокування чат-бота "Дайвінчик" у Telegram. Російські правоохоронці стверджують, що українські спецслужби нібито знайомилися з молодими людьми через цей бот, видаючи себе за дівчат, після чого схиляли їх до вчинення злочинів.

За версією ФСБ РФ, після такого знайомства з молодими людьми нібито зв'язувалися особи, які представлялися співробітниками українських спецслужб або інших державних органів. У відомстві стверджують, що за допомогою погроз і залякування вони схиляли співрозмовників до участі в терористичній діяльності. Також у Слідчому комітеті РФ заявили, що встановлюють осіб, яких російська сторона вважає співробітниками українських спецслужб і які, за її версією, вербували підлітків через чат-бот "Дайвінчик".

У ФСБ також заявили, що за останній рік через чат-бот "Дайвінчик" до злочинної діяльності нібито було втягнуто 46 громадян Росії віком від 12 до 22 років. За даними спецслужби, лише у Санкт-Петербурзі за цей період відкрили 15 кримінальних справ за фактами терактів, до яких, за версією слідства, були причетні користувачі цього сервісу.

Водночас адвокат Олександр Жеребенков у коментарі "ТАСС" заявив, що у разі доведення вини Павлу Дурову може загрожувати довічне позбавлення волі. За його словами, російський суд також може заочно обрати щодо нього запобіжний захід у вигляді арешту, що стане підставою для подальшого звернення із запитом про екстрадицію.

Станом на момент публікації Павло Дуров публічно не коментував висунуті Росією обвинувачення та інформацію про оголошення його в міжнародний розшук.

Раніше Фокус писав, що засновник Telegram Павло Дуров повідомив про отримання повістки з Росії, у якій його вказали як підозрюваного у кримінальній справі. За словами бізнесмена, документ надійшов на адресу, де він проживав близько 20 років тому, а сам він пов'язав переслідування зі своєю позицією щодо свободи слова та права на приватне листування.

Також повідомлялося, що Павло Дуров розкритикував WhatsApp, заявивши, що месенджер вводить користувачів в оману щодо захисту листування. У відповідь у WhatsApp запевнили, що резервні копії повідомлень також можуть бути захищені наскрізним шифруванням.