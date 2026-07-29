В РФ Дурова объявили в международный розыск: ему может грозить пожизненное заключение, — СМИ

Павлу Дурову в России предъявили обвинение в содействии террористической деятельности и объявили его в международный розыск. В ФСБ РФ утверждают, что это связано с якобы использованием мессенджера Telegram для подготовки терактов, а также заявляют о намерении заблокировать чат-бота "Дайвинчик".

Как сообщает российское агентство "ТАСС" со ссылкой на данные ФСБ РФ, соучредителю Telegram Павлу Дурову предъявлено обвинение в содействии террористической деятельности. Также российская спецслужба сообщила о начале процедуры объявления бизнесмена в международный розыск.

По утверждению ФСБ, администрация Telegram якобы не удалила каналы, чаты и ботов, которые, как заявляет российская сторона, украинские спецслужбы используют для подготовки терактов и массовых убийств на территории РФ. В ведомстве утверждают, что в результате таких преступлений погибли десятки людей, в том числе женщины и дети, а материальный ущерб якобы исчисляется миллиардами рублей.

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Кроме того, в Следственном комитете РФ заявили, что в стране принимаются меры по блокировке чат-бота "Дайвинчик" в Telegram. Российские правоохранители утверждают, что украинские спецслужбы якобы знакомились с молодыми людьми через этот бот, выдавая себя за девушек, после чего склоняли их к совершению преступлений.

По версии ФСБ РФ, после такого знакомства с молодыми людьми якобы связывались лица, представлявшиеся сотрудниками украинских спецслужб или других государственных органов. В ведомстве утверждают, что с помощью угроз и запугивания они склоняли собеседников к участию в террористической деятельности. Также в Следственном комитете РФ заявили, что устанавливают личности тех, кого российская сторона считает сотрудниками украинских спецслужб и кто, по её версии, вербовал подростков через чат-бота "Дайвинчик".

В ФСБ также заявили, что за последний год через чат-бота "Дайвинчик" в преступную деятельность якобы были вовлечены 46 граждан России в возрасте от 12 до 22 лет. По данным спецслужбы, только в Санкт-Петербурге за этот период было возбуждено 15 уголовных дел по фактам террористических актов, к которым, по версии следствия, были причастны пользователи этого сервиса.

В то же время адвокат Александр Жеребенков в комментарии "ТАСС" заявил, что в случае доказательства вины Павлу Дурову может грозить пожизненное лишение свободы. По его словам, российский суд также может заочно избрать в отношении него меру пресечения в виде ареста, что станет основанием для последующего обращения с запросом об экстрадиции.

На момент публикации Павел Дуров публично не комментировал выдвинутые Россией обвинения и информацию о том, что он объявлен в международный розыск.

Ранее Фокус сообщал, что основатель Telegram Павел Дуров сообщил о получении повестки из России, в которой он был указан в качестве подозреваемого по уголовному делу. По словам бизнесмена, документ пришел на адрес, по которому он проживал около 20 лет назад, а сам он связал преследование со своей позицией в отношении свободы слова и права на частную переписку.

Также сообщалось, что Павел Дуров раскритиковал WhatsApp, заявив, что мессенджер вводит пользователей в заблуждение относительно защиты переписки. В ответ в WhatsApp заверили, что резервные копии сообщений также могут быть защищены сквозным шифрованием.