Битва за воду в РФ: у Тюмені росіяни б'ються в чергах, оскільки з кранів течуть помиї (відео)

У червні в Тюменській області почався паводок. Повінь спричинила загибель риби, після чого з кранів почала текти смердюча вода коричневого кольору. Постачання чистої води організували лише наприкінці цього тижня, через що в Росії розпочалася справжня битва за воду.

Мешканці Тюмені, російського міста з населенням майже 900 тисяч осіб, скаржаться на дивний колір води, присмак, запах сірководню та каналізації, повідомляє видання "Черта".

Протягом першого місяця літа в регіоні випало приблизно 2,5 місячної норми опадів — і паводки спричинили кисневий голод у риби, яка почала масово гинути та отруювати джерела води. "Бонусом" стало затоплення деяких районів міста.

Росспоживнагляд офіційно визнав цю проблему лише наприкінці липня, коли рівень річки Тури небезпечно наблизився до критичної позначки у 850 см, а багато районів Тюмені та населених пунктів області опинилися підтопленими. 23 липня Росспоживнагляд офіційно порадив мешканцям Тюмені вживати лише бутильовану воду. 28 липня в регіоні ввели режим надзвичайної ситуації через повінь: рівень води перевищив 877 см. При цьому пік повені ще не минув: зниження рівня води очікується не раніше серпня.

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У Тюмені щороку річка виходить з берегів, але не так сильно, як цього року, і зазвичай це відбувається навесні.

"Відкриваю кран і відчуваю, що вода жахливо смердить чимось на зразок болота, вибачте, фекаліями. Неможливо було навіть просто відкрити кран, бо цей запах поширювався по всьому будинку", — повідомляє мешканець Тюмені.

Цікаво, що в російських ЗМІ про повінь у Тюмені взагалі не повідомляли. Про це пишуть лише незалежні тюменські ЗМІ та мешканці Тюмені в соціальних мережах.

У магазинах, як і очікувалося, розкупили всю воду, ціна на яку зросла. Також закінчилася вода у водоматах. А температура піднялася до рекордного рівня — майже до +40.

"Це умови якоїсь жахливої антисанітарії. Ти весь спітнілий, але приходиш додому і розумієш: зараз я краще не буду митися, а протруся вологими серветками, щоб почуватися в безпеці. Якщо помитися цією водою, все тіло потім буде страшенно смердіти", — заявив ще один мешканець Тюмені.

Режим надзвичайної ситуації через повінь оголосили, коли кілька сіл опинилися під водою: "Ні співробітники МНС, ні інші служби не звернули на це уваги, не приїхали", — скаржаться росіяни.

"А у нас ще було святкування Дня міста. Аномальна спека, немає води, проблеми з бензином, ситуація в країні — а на центральній площі співає Поліна Гагаріна. Можна було б ці гроші спрямувати на те, щоб хоч якось виправити ситуацію з повінню", — заявив ще один, зазначивши, що в підсумку концерт скасували, бо "почали бомбити НПЗ і всі розбіглися".

Мешканці Тюмені обурені тим, що в Москві ніхто не переймається їхніми проблемами

Також росіяни скаржаться, що через воду з гнильцем у них з’являється висип, і нарікають, що повінь змила відходи з місцевої птахофабрики, затопила кладовища та поля з добривами, а в річці Тура плаває мертва худоба. Водопровідну воду на аналіз якості у них відмовляються брати.

"За понад 50 років не пригадую таких проблем із водою. Раніше траплялося, що вода була жовта, але щоб від неї тхнуло фекаліями, — ні. При цьому всюди заявляють, що жодних проблем немає", — зазначив ще один мешканець Тюмені.

Нагадаємо, що в Росії вже вдруге за тиждень у Держдумі намагаються переконати народ, що "чутки" про мобілізацію поширюють в Україні та на Заході, а насправді у РФ такої потреби немає. Однак непрямі ознаки вказують на те, що мобілізація в Росії може відбутися вже цієї осені.

Нагадаємо, 29 липня заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв заявив, що, на його думку, Росію можна "зберегти" лише завдяки перемозі у війні проти України.