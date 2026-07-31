Битва за воду в РФ: в Тюмени россияне дерутся в очередях, так как из кранов текут помои (видео)

В июне в Тюменской области начался паводок. Наводнение вызвало мор рыбы, после чего из кранов начала течь вонючая вода коричневого цвета. Подвоз чистой воды организовали только к конце этой недели, из-за чего в России началась настоящая битва за воду.

Жители Тюмени, российского города с населением почти 900 тысяч человек, жалуются на странный цвет воды, привкус, запах сероводорода и канализации, сообщает издание "Черта".

В течение первого месяца лета в регионе выпало примерно 2,5 месячной нормы осадков — и большая вода спровоцировала кислородное голодание у рыбы, которая начала массово дохнуть и отравлять источники воды. "Бонусом" стало затопление некоторых районов города.

Проблему официально признал Роспотребнадзор только под конец июля, когда уровень Туры опасно приблизился к критической отметке в 850 см, а многие районы Тюмени и населенные пункты области оказались подтоплены. 23 июля Роспотребнадзор официально посоветовал тюменцам использовать только бутилированную воду. 28 июля в регионе ввели режим чрезвычайной ситуации из-за наводнения: уровень воды превысил 877 см. При этом пик паводка еще не пройден: снижение уровня воды ожидается не ранее августа.

Відео дня

В Тюмени каждый год река выходит из берегов, но не так сильно, как в этом году, и обычно это происходит весной.

"Открываю воду и чувствую, что она ужасно воняет каким-то болотом, извиняюсь, фекалиями. Невозможно было даже просто включать воду, потому что на весь дом распространялся этот запах", — сообщает житель Тюмени.

Примечательно, но в росСМИ о паводке в Тюмени не сообщали вообще. Об этом пишут только независимые тюменские СМИ и тюменцы в соцсетях.

В магазинах ожидаемо разобрали всю воду, которая выросла в цене. Также закончилась вода в водоматах. И рекордно поднялась температура, почти до +40.

"Это условия какой-то ужасной антисанитарии. Ты весь потный, но приходишь домой и понимаешь: сейчас я лучше не буду мыться, а протрусь влажными салфетками, чтобы чувствовать себя в безопасности. Если помыться этой водой, все тело потом будет страшно вонять", — заявил еще один житель Тюмени.

Режим ЧС из-за паводка объявили, когда несколько деревень затопило: "Ни сотрудники МЧС, ни другие службы не обратили на это внимание, не приехали", — жалуются россияне.

"А у нас еще было празднование Дня города. Аномальная жара, нет воды, проблемы с бензином, ситуация в стране — а на центральной площади поет Полина Гагарина. Можно было эти деньги направить на то, чтобы хоть как-то исправить ситуацию с паводком", — заявил еще один, отметив, что в итоге концерт отменили, потому что "начали бомбить НПЗ и все разбежались".

Тюменцы возмущены, что в Москве до их проблем никому нет дела

Также россияне жалуются, что из-за воды с гнильцой покрываются сыпью и жалуются, что паводок смыл отходы с местной птицефабрики, затопил кладбища и поля с удобрениями, а в реке Тура плавает мертвый скот. Водопроводную воду на анализ качества у них принимать отказываются.

"За 50 с лишним лет не помню таких проблем с водой. Раньше бывало, что шла желтая, но так, чтобы фекалиями воняло, — нет. При этом везде трубят, что нет никаких проблем", — заявил еще один житель Тюмени.

Напомним, в России уже второй раз за неделю в Госдуме пытаются убедить народ, что "слухи" о мобилизации распространяют в Украине и на Западе, а на самом деле у РФ такой потребности нет. Но косвенные признаки указывают, что мобилизации в России быть уже этой осенью.

Напомним, 29 июля заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что, по его мнению, Россию можно "сохранить" только победой в войне против Украины.