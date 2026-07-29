"Есть только один способ": Медведев заявил, что РФ можно "сохранить" победой в войне против Украины

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что, по его мнению, сохранить Россию можно только путем победы в войне против Украины, которую в РФ продолжают называть "специальной военной операцией". Также он призвал представителей различных политических сил страны объединиться вокруг этой цели.

Как сообщает российское агентство "ТАСС", по его словам, в настоящее время главной задачей для страны является "сохранение России", а достичь этого, по его словам, можно только через победу в войне против Украины. В частности, соответствующее заявление Медведев сделал во время лекции на молодежном форуме "Территория смыслов", который проходит в подмосковном Солнечногорске.

Во время выступления он обратился к представителям различных политических партий и призвал их объединиться вокруг общей для страны цели. По словам Медведева, несмотря на политические разногласия, все "ответственные политические силы" России якобы придерживаются единой позиции относительно необходимости победы в войне.

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Он также подчеркнул, что, по его мнению, другого способа "сохранить Россию" не существует, кроме как добиться победы в так называемой "специальной военной операции", как российские власти официально называют полномасштабную войну против Украины.

"Сейчас у нас есть одна общая задача, и она очевидна — сохранить нашу страну. Как можно сохранить нашу страну? А сохранить нашу страну можно только одним способом — победой в специальной военной операции", — подчеркнул Медведев.

Кроме того, Медведев заявил, что западные страны якобы используют Украину в качестве "тарана" для уничтожения России. По его словам, Запад больше не скрывает своих намерений ослабить РФ.

Более того, в ходе выступления он высказал мнение, что Россию сейчас "проверяют на прочность" в различных сферах, прежде всего в экономике. Отдельно Медведев заявил, что против РФ ввели "беспрецедентное" количество санкций.

Кроме того, Медведев заявил, что противники России якобы всегда стремились ослабить её государственность, поскольку им "не нравится большая и сильная страна". Также он заявил, что Запад пытался подчинить Россию с помощью "договоренностей", однако, по его словам, этого сделать не удалось.

Кроме того, в июле заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что так называемая "пояс безопасности", который Россия планирует создать вдоль границы, якобы должен охватить территории Сумской, Харьковской и Днепропетровской областей. Это заявление он сделал после высказывания Владимира Путина, который утверждал, что глубина буферной зоны будет зависеть от действий украинских военных и ударов по территории РФ.

А вот в мае Дмитрий Медведев вновь выступил с ядерными угрозами. Он заявил, что Россия может нанести "симметричный удар" по украинским атомным электростанциям, а также по АЭС в странах НАТО, если, по версии Москвы, произойдет атака на оккупированную Запорожскую АЭС.