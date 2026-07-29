"Існує лише один спосіб": Медведєв заявив, що РФ можна "зберегти" перемогою у війні проти України

Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв заявив, що, на його думку, зберегти Росію можливо лише шляхом перемоги у війні проти України, яку в РФ продовжують називати "спеціальною військовою операцією". Також він закликав представників різних політичних сил країни об'єднатися навколо цієї мети.

Як передає російське агенство "ТАСС", за його лсовами, наразі головним завданням для країни є "збереження Росії", а досягти цього, за його словами, можна лише через перемогу у війні проти України. Зокрема, відповідну заяву Медведєв зробив під час лекції на молодіжному форумі "Територія смислів", який проходить у підмосковному Солнечногорську.

Під час виступу він звернувся до представників різних політичних партій та закликав їх об'єднатися навколо спільної для країни мети. За словами Медведєва, попри політичні розбіжності, усі "відповідальні політичні сили" Росії нібито мають єдину позицію щодо необхідності перемоги у війні.

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Він також наголосив, що, на його думку, іншого способу "зберегти Росію" не існує, окрім досягнення перемоги у так званій "спеціальній військовій операції", як російська влада офіційно називає повномасштабну війну проти України.

"Зараз у нас є одне спільне завдання, і воно очевидне — зберегти нашу країну. Як можна зберегти нашу країну? А зберегти нашу країну можна лише одним способом — перемогою у спеціальній військовій операції", — наголосив Медведєв.

Крім того, Медведєв заявив, що країни Заходу нібито використовують Україну як "таран" для знищення Росії. За його словами, Захід більше не приховує своїх намірів послабити РФ.

Ба більше, під час висутупу він поділився думкою, що Росію зараз "випробовують на міцність" у різних сферах, насамперед в економіці. Окремо Медведєв заявив, що проти РФ запровадили "безпрецедентну" кількість санкцій.

Ще Медведєв сказав, що противники Росії нібито завжди прагнули послабити її державність, оскільки їм "не подобається велика і сильна країна". Також він заявив, що Захід намагався підпорядкувати Росію через "домовленості", однак, за його словами, цього зробити не вдалося.

Також у липні заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв заявив, що так звана "смуга безпеки", яку Росія планує створити вздовж кордону, нібито має охопити території Сумської, Харківської та Дніпропетровської областей. Цю заяву він зробив після слів Володимира Путіна, який стверджував, що глибина буферної зони залежатиме від дій українських військових і ударів по території РФ.

А от у травні Дмитро Медведєв знову виступив із ядерними погрозами. Він заявив, що Росія може завдати "симетричного удару" по українських атомних електростанціях, а також по АЕС у країнах НАТО, якщо, за версією Москви, станеться атака на окуповану Запорізьку АЕС.