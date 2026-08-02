РФ назвала вибух в Москві "залякуванням італійців": у Римі відреагували на "колосальну брехню"

Посольство РФ в Італії заявило після вибуху в Москві, що ці події є терактом, спрямованим на залякування італійців. Очільник МЗС Італії Антоніо Таяні різко відреагував на заяви дипломатів країни-агресора.

У своїй заяві російські дипломати використали кліше російської пропаганди щодо тероризму та "терористичної зарази" з боку Києва. Повний текст заяви виклало представництво Росії в Італії.

У зверненні щодо подій дипломатичне представництво РФ стверджує, що вибух у московському ресторані Bazli Rossi є діями "пособників терористів". Ключовою метою начебто дій України є спроба залякати італійських працівників ресторану, які працювати в Москві.

"Плануючи теракт в одному з найкращих італійських ресторанів Москви, київські терористи хотіли налякати італійців, які працюють в Росії, показати їм, що вони теж перебувають під прицілом і можуть в будь-який момент стати наступною жертвою мерзотників", — написали представники російської дипломатії в Італії.

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Реакція МЗС Італії на пропагандистську заяву РФ

У відповідь на закиди РФ щодо "терористичної діяльності" України різку відповідь надав глава МЗС Італії Антоніо Таяні. Він назвав заяви посольства РФ "колосальною брехнею" та відверто прокоментував пропагандистські кліше Росії.

"Твердження, ніби теракт в італійському ресторані в Москві було скоєно, щоб залякати італійців, є колосальною брехнею. Адже навіщо українцям залякувати італійців, якщо наша країна стоїть на боці Києва?" — заявив топдипломат Італії, якого цитує Sky Italia.

Таяні також підкреслив, що Рим працює "заради миру". На його думку, світовій громадськості потрібно "підштовхнути Путіна сісти за стіл переговорів із Зеленським".

Вибух у московському ресторані: деталі

Увечері 1 серпня біля станції метро "Барикадна" у Москві стався потужний вибух. Спочатку стверджувалося, що причиною вибуху в ресторані Balzi Rossi міг стати витік газу. Пізніше МВС РФ повідомило, що вибух стався біля літньої тераси ресторану, внаслідок якого загинуло троє людей та 15 постраждали.

Вибух нібито здійснила смертниця, яка тримала в руках коробку з "подарунком" для командувача повітряно-космічними силами РФ генерала Олександра Чайко, який святкував у ресторані своє 55-річчя. Офіцер, підозрюваний у скоєнні військових злочинів в Україні у 2022 році, не постраждав.

Згодом стало відомо, що кількість загиблих зросла до п'яти осіб, а серед поранених є донька командувача ПКС РФ. Марія Чайко була записана у списку гостей як Марія П., тобто Марія Передрій, ставши носити це прізвище після одруження.