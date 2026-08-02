РФ назвала взрыв в Москве "устрашением итальянцев": в Риме отреагировали на "колоссальную ложь"

Посольство РФ в Италии заявило после взрыва в Москве, что эти события являются терактом, направленным на устрашение итальянцев. Глава МИД Италии Антонио Таяни резко отреагировал на заявления дипломатов страны-агрессора.

В своем заявлении российские дипломаты использовали клише российской пропаганды по терроризму и "террористической заразе" со стороны Киева. Полный текст заявления выложило представительство России в Италии.

В обращении по поводу событий дипломатическое представительство РФ утверждает, что взрыв в московском ресторане Bazli Rossi является действиями "пособников террористов". Ключевой целью вроде бы действий Украины является попытка запугать итальянских работников ресторана, работающих в Москве.

"Планируя теракт в одном из лучших итальянских ресторанов Москвы, киевские террористы хотели испугать работающих в России итальянцев, показать им, что они тоже находятся под прицелом и могут в любой момент стать следующей жертвой мерзавцев", — написали представители российской дипломатии в Италии.

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Реакция МИД Италии на пропагандистское заявление РФ

В ответ на упреки РФ в отношении "террористической деятельности" Украины резкий ответ дал глава МИД Италии Антонио Таяни. Он назвал заявления посольства РФ "колоссальной ложью" и откровенно прокомментировал пропагандистские клише России.

"Утверждение, будто теракт в итальянском ресторане в Москве было совершено, чтобы запугать итальянцев, является колоссальной ложью. Ведь зачем украинцам запугивать итальянцев, если наша страна стоит на стороне Киева?" – заявил топдипломат Италии, которого цитирует Sky Italia.

Таяни также подчеркнул, что Рим работает "ради мира". По его мнению, мировой общественности следует "подтолкнуть Путина сесть за стол переговоров с Зеленским".

Взрыв в московском ресторане: детали

Вечером 1 августа у станции метро "Баррикадная" в Москве произошел мощный взрыв. Сначала утверждалось, что причиной взрыва в ресторане Balzi Rossi могла стать утечка газа. Позже МВД РФ сообщило, что взрыв произошел у летней террасы ресторана, в результате которого погибли три человека и 15 пострадали.

Взрыв якобы совершила смертница, которая держала в руках коробку с "подарком" для командующего воздушно-космическими силами РФ генерала Александра Чайко, праздновавшего в ресторане свое 55-летие. Офицер, подозреваемый в совершении военных преступлений в Украине в 2022 году, не пострадал.

Впоследствии стало известно, что число погибших возросло до пяти человек, а среди раненых есть дочь командующего ВКС РФ. Мария Чайко была записана в списке гостей как Мария П., то есть Мария Предрий, став носить эту фамилию после женитьбы.