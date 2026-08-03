Не дізнаються про атаку: у Wildberries працівникам заборонили брати із собою смартфони (відео)

На склади Wildberries дозволили проносити лише кнопкові телефони через зйомки БПЛА та тривоги. Казус у тому, що після цього може зрости кількість жертв, оскільки саме на смартфони в РФ надходять повідомлення про повітряні тривоги.

31 липня співробітникам WB розіслали повідомлення, в якому йдеться про те, що фото- та відеозйомка повітряної тривоги на складах "загрожують безпеці, можуть розкрити позиції сил протиповітряної оборони (ППО) і порушують вимоги законодавства Російської Федерації і можуть спричинити адміністративну, а в окремих випадках — кримінальну відповідальність", повідомляє росЗМІ "Осторожно Новости".

У компанії Wildberries зазначили, що після дозволу проносити на територію складів смартфони були зафіксовані випадки зйомки БПЛА і "подій, що відбуваються", як у компанії називають атаки на логістичні центри. А також заявили, що після зйомки матеріали про "події" поширюються у соцмережах.

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Працівники Wildberries тепер можуть і не дізнатися про атаку, доки вона не станеться Фото: Скриншот

Тому, щоб виключити подібні ризики, з 3 серпня на склади WB дозволили проносити тільки кнопкові мобільні телефони без камер.

"Вони дозволять залишатися на зв'язку з близькими і при цьому дотримуватися вимог безпеки", — зазначили у WB. Раніше у Wildberries дозволили проносити ключі від машин та документи на склади після атак БПЛА.

Це сталося після ударів по логістичним центрам компанії в Електросталі та Котовську. До цього співробітникам не можна було брати із собою в робочу зону особисті речі — за це було передбачено штраф. Ймовірно, зміна спрямована на те, щоби співробітники "можли швидше залишати склади у разі надзвичайних ситуацій і не лишались без документів при знищенні об'єктів".

"Можна було лише сигарети, форму та бейджик. І за певною довідкою — перелік препаратів та ортопедичне взуття. На вході та виході ти проходиш через КПП із оглядом", — скаржилися співробітники.

А Wildberries у Рязані також повідомив працівників, що "у зв'язку з поточними обставинами тимчасово дозволяється проносити на склад" ключі від квартири та автомобіля без брелків, а також паспорт без обкладинки. При цьому речі мають бути у зип-пакетах.

Примітно, але в Росії, де продовжують називати війну "СВО", вибухи — "хлопками", а наслідки атак — "задимленнями", є також проблеми із сповіщенням населення про атаки. Повітряна тривога може не звучати, а сповіщення можуть не надходити, коли відключають мобільний інтернет. Таким чином, чергова атака на логістичний центр Wildberries може стати "сюрпризом" для тамтешніх працівників, які навіть не зможуть перевірити статус ситуації на смартфоні після заборони.

Нагадаємо, у липні маркетплейс Wildberries втратив 17% своїх складських площ через атаки БПЛА. За оцінками експертів, збитки продавців вже наближаються до 280 млрд рублів (близько $3,5 млрд), а постраждалим можуть стати сотні тисяч підприємців.

А тим часом 3 серпня під ударом виявився склад Wildberries у селі Хрястове, Володимирської області РФ, площею 171 900 квадратних метрів.