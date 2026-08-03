Не узнают об атаке: в Wildberries работникам запретили брать с собой смартфоны (видео)

На склады Wildberries разрешили проносить только кнопочные телефоны из-за съемок БПЛА и воздушной тревоги. Казус в том, что после этого может возрасти число жертв, так как именно на смартфоны в РФ приходят уведомления о воздушных тревогах.

31 июля сотрудникам WB разослали уведомление, в котором говорится, что фото- и видеосъемка воздушной тревоги на складах "угрожают безопасности, могут раскрыть позиции сил противовоздушной обороны (ПВО) и нарушают требования законодательства Российской Федерации и могут повлечь административную, а в отдельных случаях — уголовную ответственность", сообщает росСМИ "Осторожно новости".

В компании Wildberries отметили, что после разрешения проносить на территорию складов смартфоны были зафиксированы случаи съемки БПЛА и "происходящих событий", как в компании называют атаки на логистические центры. А также заявили, что после съемки материалы о "событиях" распространяются в соцсетях.

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Работники Wildberries теперь могут и не узнать об атаке, пока она не случится Фото: Скриншот

Поэтому, "чтобы исключить подобные риски", с 3 августа на склады WB разрешили проносить только кнопочные мобильные телефоны без камер.

"Они позволят оставаться на связи с близкими и при этом соблюдать требования безопасности", — отметили в WB. Ранее в Wildberries разрешили проносить ключи от машин и документы на склады после атак БПЛА.

Это произошло после ударов по логистическим центрам компании в Электростали и Котовске. До этого сотрудникам нельзя было брать с собой в рабочую зону личные вещи — за это был предусмотрен штраф. Вероятно, изменение направлено на то, чтобы сотрудники "могли быстрее покидать склады в случае чрезвычайных ситуаций и не лишались документов при уничтожении объектов".

"Можно было только сигареты, форму и бейджик. И по определенной справке — перечень препаратов и ортопедическую обувь. На входе и выходе ты проходишь через КПП с досмотром", — жаловались сотрудники.

А Wildberries в Рязани также уведомил работников, что "в связи с текущими обстоятельствами временно разрешается проносить на склад" ключи от квартиры и автомобиля без брелоков, а также паспорт без обложки. При этом вещи должны находиться в зип-пакетах.

Примечательно, но в России, где продолжают называть войну "СВО", взрывы – "хлопками", а последствия атак – "задымлением", есть также проблемы с оповещением населения об атаках. Воздушная тревога может не звучать, а оповещения могут не приходить, когда отключают мобильный интернет. Таким образом очередная атака на логистический центр Wildberries может стать "сюрпризом" для тамошних работников, которые даже не смогут проверить статус ситуации на смартфоне после запрета.

Напомним, в июле маркетплейс Wildberries потерял 17% своих складских площадей из-за атак БПЛА. По оценкам экспертов, убытки продавцов уже приближаются к 280 млрд рублей (около $3,5 млрд), а пострадавшим могут оказаться сотни тысяч предпринимателей.

А тем временем 3 августа под ударом оказался склад Wildberries в деревне Хрястово, Владимирской области РФ, площадью 171 900 квадратных метров.