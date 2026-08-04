Новий прем'єр Великої Британії взяв відпустку після двох тижнів роботи

Новий прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернем неабияк здивував громадськість, пішовши у відпустку всього через два тижні після того, як замінив Кіра Стармера на посаді глави уряду.

У канцелярії Бернема запевняють, що він просто візьме перерву, щоб провести час із родиною, але наголошують, що політик залишатиметься на зв’язку з офіційними особами й, як і раніше, керуватиме країною, повідомляє The Telegraf.

Як довго він буде відсутній за адресою Даунінг-стріт, 10, і куди поїде його родина, не повідомляється.

Рішення Бернема відпочити вже викликало критику в політичних колах. Зокрема, це дуже не сподобалося партії "Реформи", голова якої, Лі Андерсон, розкритикував прем’єра за таку поспішну відпустку.

"Минуло два тижні з початку роботи, а Енді Бернхему вже цього забагато. Відмовившись від низки зобов’язань, не забезпечених фінансуванням, та допустивши проникнення до нашої країни понад 2000 нелегальних мігрантів, він поїхав відпочивати за кордон. Це не той прем’єр-міністр, який серйозно ставиться до керівництва", — заявив він.

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У свою чергу міністр юстиції Алекс Норріс підтримав рішення Бернхема:

"Прем'єр-міністр проводить кілька днів далеко від дому разом зі своєю родиною. Він постійно підтримуватиме зв'язок зі своїм офісом. Я б, мабуть, м’яко сказав, що розмовляв з ним практично щодня відтоді, як увійшов до складу Кабінету міністрів, і підозрюю, що це не зміниться".

Бернем став шостим прем’єром за останні 10 років. За два тижні на посаді він зробив низку заяв щодо політики, спрямованої на зниження вартості життя, виступив із промовою про необхідність реформи системи соціального забезпечення, а також виклав своє бачення вирішення проблеми безробіття серед молоді, передачі більших повноважень мерам та використання збільшення видатків на оборону як рушійної сили регіонального зростання.

Він запевнив, що його прем'єрство стане "переломним моментом для Великої Британії", який принесе "найбільші зміни за останні 40 років".

Останній публічний виступ Бернхема відбувся на вихідних, коли він відвідав Дувр у графстві Кент, де пообіцяв "невтомно" обмежувати кількість людей, які прибувають до Великої Британії на невеликих човнах.

Нагадаємо, що новий прем’єр Великої Британії пішов на поступки коту Ларрі.

Також повідомлялося, що саме першу заяву зробив новий прем'єр Великої Британії.