"Країна б мені не подякувала": новий прем"єр Великої Британії пішов на поступки коту Ларрі

Новий прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернем, переїжджаючи на Даунінг-стріт, 10, не візьме до своєї резиденції в Лондоні улюбленого пса Акселя.

Політик побоюється, що у його собаки, помісі бішон-фрізе та пуделя, можуть виникнути проблеми у стосунках із котом Ларрі, відомим багаторічним мешканцем резиденції британських прем’єр-міністрів, пише ВВС.

Коли його запитали, чи приєднається Аксель до знаменитого мишолова Кабміну, Бернем відповів:

"Гадаю, йому (Акселю, — прим. ред.) доведеться залишитися на півночі (у Великому Манчестері), бо в ньому є щось від цього сердитого маленького чоловічка. У ньому є трохи від пуделя. Він бішон-пудель, здається, так його називають — або пушон — як би це не називалося. І так, він би не порозумівся з Ларрі, скажімо так, і я не думаю, що вся країна подякувала б мені, якби я привіз Акселя сюди, щоб він порушив спокій Ларрі? Тож, гадаю, він залишиться тут".

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Тварина з'явилася в будинку політика близько 10 років тому. Пес провів усього 12 днів у притулку для собак Dogs Trust Shrewsbury, перш ніж потрапити до родини Бернемів.

Аксель залишиться жити в Манчестері Фото: Скрин відео

Кіт Ларрі — мишолов-високопосадовець у Великій Британії

Кіт Ларрі живе на Даунінг-стріт уже 15 років.

Будучи головним мишоловом Кабінету міністрів, кіт зберіг свою посаду за урядів Кемерона, Терези Мей, Бориса Джонсона, Ліз Трасс, Ріші Сунака та Кіра Стармера. Тепер на його рахунку — сьомий прем’єр-міністр Енді Бернем.

Ларрі також пережив королеву Єлизавету і привітав короля Чарльза.

Його взяли з притулку для котів і собак Battersea у 2011 році, коли прем’єр-міністром був Девід Кемерон.

Згідно з веб-сайтом Даунінг-стріт, "Ларрі проводить свої дні, приймаючи гостей у будинку, перевіряючи системи безпеки та оцінюючи антикварні меблі на предмет зручності для сну. До його повсякденних обов’язків також входить обмірковування рішення проблеми заселення будинку мишами".

Кіт Ларрі Фото: Twitter 10DowningStreet

Нагадаємо, що у британської влади є план на випадок смерті кота Ларрі.

Також повідомлялося про резиденцію прем'єр-міністрів на Даунінг-стріт у Лондоні, де незабаром з'явиться новий мешканець. Це старовинний комплекс будівель із багатою історією.