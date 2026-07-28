"Страна бы меня не поблагодарила": новый премьер Великобритании пошел на уступки коту Ларри

Новый премьер-министр Великобритании Энди Бернем при переезде на Даунинг-стрит, 10, не возьмет в свою резиденцию в Лондоне любимую собаку Акселя.

Политик опасается, что у его пса, помеси бишон фризе и пуделя, могут возникнуть проблемы в отношениях с котом Ларри, известным многолетним обитателем резиденции британских премьер-министров, пишет ВВС.

Когда у него спросили, присоединится ли Аксель к знаменитому мышелову Кабмина, Бернем ответил:

"Думаю, ему (Акселю, — прим. ред) придется остаться на севере (в Большом Манчестере), потому что в нем есть что-то от этого сердитого маленького человечка. В нем есть немного от пуделя. Он бишон-пудель, кажется, так его называют — или пушон — как бы это ни называлось. И да, он бы не поладил с Ларри, скажем так, и я не думаю, что вся страна поблагодарила бы меня, если бы я привез Акселя сюда, чтобы он нарушил мир Ларри? Так что, думаю, он останется здесь".

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Животное появилось в доме политика около 10 лет назад. Пес провел всего 12 дней в приюте для собак Dogs Trust Shrewsbury, прежде чем попасть в семью Бернемов.

Аксель останется жить в Манчестере Фото: Скрин видео

Кот Ларри — самый высокопоставленный мышелов Великобритании

Кот Ларри живет на Даунинг-стрит уже 15 лет.

Будучи главным мышеловом Кабинета министров, кот сохранил свою должность при правительствах Кэмерона, Терезы Мэй, Бориса Джонсона, Лиз Трасс, Риши Сунака и Кира Стармера. Теперь на его счету — седьмой премьер-министр Энди Бернем.

Ларри также пережил королеву Елизавету и приветствовал короля Чарльза.

Его взяли из приюта для кошек и собак Battersea в 2011 году, когда премьер-министром был Дэвид Кэмерон.

Согласно веб-сайту Даунинг-стрит, "Ларри проводит свои дни, встречая гостей в доме, проверяя системы безопасности и оценивая антикварную мебель на предмет комфорта для сна. В его повседневные обязанности также входит обдумывание решения проблемы заселения дома мышами".

Кот Ларри Фото: Twitter 10DowningStreet

Напомним, у британских властей есть план на случай смерти кота Ларри.

Также сообщалось о резиденции премьер-министров на Даунинг-стрит в Лондоне, где скоро появится новый обитатель. Это старинный комплекс зданий с богатой историей.