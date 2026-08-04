Новый премьер Великобритании взял отпуск после двух недель работы

Новый премьер-министр Великобритании Энди Бернем немало удивил общественность, отправившись в отпуск всего через две недели после того, как сменил на посту главы правительства Кира Стармера.

В канцелярии Бернема уверяют, что он просто возьмет перерыв, чтобы провести время со своей семьей, но настаивают, что политик останется на связи с официальными лицами и по-прежнему будет руководить страной, сообщает The Telegraf.

Как долго он будет отсутствовать на Даунинг-стрит, 10, и куда отправится его семья, не сообщается.

Решение Бернема отжохнуть уже вызвало критику в политических кругах. В частности, это очень не понравилось партии "Реформы", глава которой, Ли Андерсон, раскритиковал премьера за столь поспешный отпуск.

"Прошло две недели с начала работы, а Энди Бернхэму уже достаточно. Отказавшись от ряда не обеспеченных финансированием обязательств и допустив проникновение в нашу страну более 2000 нелегальных мигрантов, он уехал отдохнуть за границу. Это не тот премьер-министр, который серьезно относится к руководству", — заявил он.

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В свою очередь министр юстиции Алекс Норрис защитил решение Бернхема.

"Премьер-министр проводит несколько дней вдали от дома со своей семьей. Он будет постоянно поддерживать связь со своим офисом. Я бы, пожалуй, мягко сказал, что разговаривал с ним практически каждый день с тех пор, как вошел в состав кабинета министров, и подозреваю, что это не изменится".

Бернем стал шестым за последние 10 лет премьером. За две недели на посту он сделал ряд заявлений о политике, направленных на снижение стоимости жизни, и выступил с речью о необходимости реформы системы социального обеспечения, а также изложил свое видение решения проблемы безработицы среди молодежи, передачи большей власти мэрам и использования увеличения расходов на оборону в качестве движущей силы регионального роста.

Он заверил, что его премьерство будет "переломным моментом для Великобритании", который принесет "самые большие перемены за последние 40 лет".

Последнее публичное выступление Бернхема состоялось на выходных, когда он посетил Дувр в Кенте, где пообещал быть "неустанным" в ограничении числа людей, прибывающих в Великобританию на небольших лодках.

Напомним, новый премьер Великобритании пошел на уступки коту Ларри.

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