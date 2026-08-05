На випадок війни з Росією чи Китаєм: у США зайнялися новою ядерною стратегією, — ЗМІ

Заступник міністра оборони США з питань політики Елбрідж Колбі розробляє засекречену концепцію, яка базується на можливому застосуванні тактичної ядерної зброї малої дальності у разі регіональних воєн з Китаєм або Росією.

Вона визначає основні варіанти дій головнокомандувача під час криз, повідомляє NBC News.

Журналісти телеканалу поспілкувалися з джерелами, обізнаними з цими планами, і п’ятеро з них розповіли, що стратегія Колбі відходить від багаторічної американської ядерної доктрини та спрямована проти двох рівноцінних супротивників.

Тепер основна увага буде зосереджена не на стратегічному арсеналі великої дальності, який визначав політику стримування в період Холодної війни, а на зброї малої дальності, призначеній для застосування на полі бою.

Також пропонується розширити повноваження президента США Дональда Трампа у сфері застосування ядерної зброї з метою посилення ядерного стримування та запобігання використанню такого виду озброєння з боку КНР або РФ.

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Реформа має дві мети: запобігти переростанню звичайного конфлікту у повномасштабний обмін ядерними ударами та не дати КНР чи РФ скористатися моментом, коли Вашингтон зосереджений на інших питаннях, щоб завдати удару.

США зазначають, що не можна дозволяти Китаю використовувати зростаючий ядерний арсенал для посилення свого впливу в Індо-Тихоокеанському регіоні. Крім того, вони готові вжити відповідних заходів, якщо Росія почне становити підвищену загрозу для Організації Північноатлантичного договору (НАТО).

У цієї стратегії є й противники. Підхід Колбі, який, до речі, відіграв головну роль у скасуванні військової допомоги США Україні та перегляді американської військової присутності в Європі, викликає занепокоєння у низки фахівців, які вважають, що це послабить політику стримування, оскільки загроза масштабного ядерного удару виглядатиме менш переконливою.

Це також може знизити боєготовність США за низкою сценаріїв, оскільки військові у разі ядерного апокаліпсису не будуть належним чином підготовлені до необхідних дій.

Зазначимо, що в нещодавно опублікованій доповіді Пентагону щодо стратегії національної оборони США Росія фігурує як "постійна, але контрольована загроза для східного флангу НАТО". Також зазначається, що РФ, як і раніше, має значні військові та промислові резерви й демонструє готовність вести затяжну війну біля своїх кордонів.

Загалом до списку Міністерства оборони включено 130 організацій та установ у Китаї, Росії та Ірані, діяльність яких становить загрозу національній безпеці США.

Нагадаємо, що Пентагон припиняє координацію військової допомоги Україні.

Також повідомлялося, що Пентагон планує скасувати поставки ракет до Німеччини через побоювання щодо Росії.