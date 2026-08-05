На случай войны с Россией или Китаем: в США занялись новой ядерной стратегией, — СМИ

Заместитель министра обороны США по вопросам политики Элбридж Колби разрабатывает засекреченную концепцию, которая опирается на возможное применение тактического ядерного оружия малой дальности в случае региональных войн с Китаем или Россией.

Она определяет ядерные варианты действий главнокомандующего во время кризисов, сообщает NBC News.

Журналисты телеканала пообщались с источниками, знакомыми с планами, и пятеро из них рассказали, что стратегия Колби отходит от многолетней американской ядерной доктрины и направлена против двух равных противников.

Теперь главное внимание будет сосредоточено не на стратегическом арсенале большой дальности, который определял сдерживание в период Холодной войны, а на оружии малой дальности, предназначенном для применения на поле боя.

Также предлагается расширить полномочия президента США Дональда Трампа в области ядерного применения с целью усилить ядерное сдерживание и не допустить использование такого вида вооружений со стороны КНР или РФ.

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Реформа преследует две цели: предотвратить перерастание обычного конфликта в полномасштабный обмен ядерными ударами и не дать КНР или РФ использовать момент, когда Вашингтон сосредоточен на другом, чтобы ударить.

США отмечают, что Китаю нельзя позволять использовать растущее ядерное оружие для усиления своего влияния в Индо-Тихоокеанском регионе. Кроме того, они готовы отреагировать, если Россия станет представлять повышенную угрозу для Организации Североатлантического договора (НАТО).

У этой стратегии есть и противники. Подход Колби, который, кстати, сыграл основную роль в отмене военной помощи США Украине и пересмотре американского военного присутствия в Европе, вызывает тревогу у ряда специалистов, полагающих, что это ослабит политику сдерживания, так как угроза масштабного ядерного удара будет выглядеть менее убедительной.

Это также может снизить боеготовность США в ряде сценариев, поскольку военные в случае ядерного апокалипсиса не будут в должной степени подготовлены к необходимым действиям.

Отметим, что в недавно опубликованном докладе Пентагона о стратегии национальной обороны США Россия фигурирует как "постоянная, но управляемая угроза для восточного фланга НАТО". Также отмечается, что РФ по-прежнему имеет значительные военные и промышленные резервы и демонстрирует готовность вести затяжную войну у своих границ.

В целом в список Минобороны включено 130 организаций и учреждений в Китае, России и Иране, чья деятельность угрожает национальной безопасности США.

Напомним, Пентагон прекращает координацию военной помощи Украине.

Также сообщалось, что Пентагон планирует отменить поставки ракет Германии из-за страха перед Россией.