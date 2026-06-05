"Томагавков" не будет: Пентагон планирует отменить поставки ракет Германии из-за страха перед Россией, — Politico

Министерство обороны США может отменить план по поставке многоцелевых высокоточных дозвуковых крылатых ракет большой дальности "Томагавк". В Пентагоне опасаются, что Кремль это может воспринять как эскалацию.

Американские чиновники опасаются, что Москва примет ответные меры, если администрация президента США Дональда Трампа реализует намерение развернуть высокоточные ракеты в сердце континента. Об этом пишет издание Politico.

Однако любые такие решения об отказе поставок ракет отменят соглашение, заключенное еще во времена администрации Джо Байдена. Тогда Берлин рискует остаться от обещанных средств обороны.

Издание пишет, что этот шаг является частью более широкого отхода США от альянса НАТО, включая отмену развертывания тысяч американских военных в Германии и планами вывода определенных ресурсов.

Причина не только в угрозе эскалации

Кроме опасений относительно эскалации, американские чиновники также обеспокоены запасами оружия США. В первые недели войны против Ирана США потратили тысячи ракет "Томагавк" и "Пэтриот", а министр обороны Пит Гегсет предупреждал в прошлом месяце, что на восстановление утраченных запасов могут потребоваться "месяцы и годы".

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"Вероятный отказ от "Томагавков" особенно беспокоит немецких чиновников, которые спешат модернизировать свои обветшавшие вооруженные силы, чтобы они стали оплотом против российской агрессии", — пишет издание.

Ранее уже Пентагон отменил развертывание 5 тысяч американских военных в Германии, из-за чего Берлин уже ощутил на себе последствия сокращения военного присутствия.

Между тем россияне уже давно развернули ракеты "Искандер", способные нести ядерный заряд, в Калининграде, между Польшей и Литвой. Они также разместили в Беларуси ракеты средней дальности "Орешник". Эти ракеты способны достичь всей Европы за считанные минуты.

Напомним, в мае Politico писало, что США собираются сократить численность войск в Польше.

Reuters в мае сообщало, что Трамп сократит численность войск США, которые могут помочь НАТО в случае нападения.