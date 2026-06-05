"Томагавків" не буде: Пентагон планує скасувати постачання ракет Німеччині через страх перед Росією, — Politico

Міністерство оборони США може скасувати план із постачання багатоцільових високоточних дозвукових крилатих ракет великої дальності "Томагавк". У Пентагоні побоюються, що Кремль це може сприйняти як ескалацію.

Американські урядовці побоюються, що Москва вживе заходів у відповідь, якщо адміністрація президента США Дональда Трампа реалізує намір розгорнути високоточні ракети у серці континенту. Про це пише видання Politico.

Проте будь-які такі рішення щодо відмови постачання ракет скасують угоду, укладену ще за часів адміністрації Джо Байдена. Тоді Берлін ризикує залишитися від обіцяних засобів оборони.

Видання пише, що цей крок є частиною ширшого відходу США від альянсу НАТО, включно із скасуванням розгортання тисяч американських військових у Німеччині та планами виведення певних ресурсів.

Причина не тільки у загрозі ескалації

Окрім побоювань щодо ескалації, американські чиновники також стурбовані запасами зброї США. У перші тижні війни проти Ірану США витратили тисячі ракет "Томагавк" та "Петріот", а міністр оборони Піт Гегсет попереджав минулого місяця, що на відновлення втрачених запасів можуть знадобитися "місяці і роки".

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"Ймовірна відмова від "Томагавків" особливо турбує німецьких чиновників, які поспішають модернізувати свої занепалі збройні сили, щоб вони стали оплотом проти російської агресії", — пише видання.

Раніше вже Пентагон скасував розгортання 5 тисяч американських військових у Німеччині, через що Берлін вже відчув на собі наслідки скорочення військової присутності.

Тим часом росіяни вже давно розгорнули ракети "Іскандер", здатні нести ядерний заряд, у Калінінграді, між Польщею та Литвою. Вони також розмістили в Білорусі ракети середньої дальності "Орешник". Ці ракети здатні досягти всієї Європи за лічені хвилини.

Нагадаємо, у травні Politico писало, що США збираються скоротити чисельність військ у Польщі.

Reuters у травні повідомляло, що Трамп скоротить чисельність військ США, які можуть допомогти НАТО у випадку нападу.