Столицю Нової Зеландії вперше за 15 років засипало снігом: люди катаються на лижах просто вулицями

Столицю Нової Зеландії Веллінгтон уперше за 15 років засипало снігом. На Південному острові країни через різке похолодання жителі каталися вулицями на лижах і сноубордах, а температура в окремих районах опустилася до -9 °C.

Про це повідомило видання The Guardian.

Антарктичне похолодання накрило країну у вівторок 5 серпня, принісши морози, сніг, град і сильний вітер. Вранці 6 серпня в трьох районах Південного острова зафіксували температуру -9 °C. Через негоду закрили частину автошляхів, а на східному узбережжі Північного острова пройшов сильний град.

Північний острів — один із двох головних островів Нової Зеландії. Тут розташовані столиця Веллінгтон і найбільше місто країни — Окленд.

Південний острів — другий головний острів Нової Зеландії. Він більший за площею, відомий горами, льодовиками та прохолоднішим кліматом. Саме тут розташовані міста Данідін і Крайстчерч, які найбільше постраждали від снігопаду.

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У Веллінгтоні мокрий сніг випав до рівня моря вперше за 15 років. Працівники офісів виходили на вулицю, щоб побачити снігопад, а мешканці активно публікували фото й відео в соцмережах.

“Справжня зимова казка”, — написав один із користувачів. Інший додав: “Сніг у Веллінгтоні? Неймовірно!”.

У місті Данідін, яке також засипало снігом, студентів відпустили додому. Місцеві жителі каталися вулицями на сноубордах, а один лижник спустився Болдвін-стріт — вулицею, яку Guinness World Records визнає найкрутішою у світі. У Крайстчерчі сніг вкрив пляж Нью-Брайтон, а літак був змушений перервати посадку через сильний вітер і дощ.

Сніг у Новій Зеландії Фото: Соцмережі

Поліція повідомила про численні випадки, коли автомобілі з'їжджали з обледенілих доріг, і закликала людей утриматися від поїздок. За прогнозом метеослужби MetService, у четвер вранці в окремих районах країни може бути найхолодніше за весь рік. Водночас оператор електромережі Transpower повідомив про рекордне ранкове споживання електроенергії та попередив про можливий її дефіцит у п'ятницю.

Нагадаємо, що тим часом більша частина Європи потерпає від аномальної спеки. В Угорщині через обміління Дунаю виникли ризики для роботи єдиної атомної електростанції країни, а в Румунії через падіння рівня води в річці почали зупиняти енергоблоки АЕС.

У Франції через спеку спалахнули масштабні лісові пожежі. На допомогу в боротьбі з вогнем прибули українські рятувальники, яких місцеві жителі зустрічали оплесками.